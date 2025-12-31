Отчетоха минус 25 градуса на връх Мусала

Мразовито утро на най-високия връх на Балканския полуостров – на Мусала отчетоха минус 25.5 градуса. Усещането е като за минус 45.7 градуса, информира НИХМ на 31 декември сутринта.

В последния ден от годината духа умерен вятър със скорост от 10 m/s.

Метеоролозите предупреждават, че в планинските райони е възможно измръзване на незащитени части от тялото при престой на открито от 10 до 30 минути.

От Avalanche Bulgaria, които следят условията в Пирин над Банско, информират, че в новогодишното утро все още има акумулации в Алпийски пояс на изолирани места. Степента на лавинна опасност в Алпийския пояс е 2, както и в Преходния пояс.

Ниските температури ще се задържат и в първия ден на новата 2026 година.