ОТ БОЛКА КЪМ ДИАГНОЗА! Акушер-гинекологът от Благоевград д-р Боян Терзийски за ранните симптоми, които често подценяваме

Д-р Боян Терзийски е роден в Благоевград. Специалист е по акушерство и гинекология в СБАЛАГ „Майчин дом“. Специализира в диагностиката и лечението на широк спектър от гинекологични състояния, включително онкопрофилактика, ехография и колпоскопия. Завършва медицина в Медицински университет – София през 2020 г., специализира в СБАЛАГ „Майчин дом“, а към момента е докторант в Катедрата по акушерство и гинекология към МУ – София. Член е на Българския лекарски съюз (БЛС), Българското дружество по акушерство и гинекология, Българската асоциация по онкогинекология и Европейското дружество по онкогинекология (European Society of Gynaecological Oncology – ESGO).

Д-р Боян Терзийски

Ето какво казва той пред Genica News за ранните симптоми и основните гинекологични заболявания.

Д-р Терзийски, кои са основните онкогинекологични заболявания, които могат да бъдат предотвратени с редовна профилактика?

На първо място, това е ракът на маточната шийка. Доказана е връзката между него и инфекцията с човешкия папиломен вирус. Той е основният от така наречените HPV – асоциирани заболявания, както и по-редките карциноми на вулвата, влагалището и ануса. Източна Европа продължава да има най-високи нива на рак на маточната шийка и на инфекция с човешки папилома вирус (HPV) в Европа. Това е едно от изключително малко заболявания, които имат първична профилактика, в лицето на 9-валентната ваксина за HPV. Ваксинация се прави на жени и мъже на възраст от 9 до 45-годишна възраст.

При момичета и жени тя спомага за превенцията на HPV-асоциираните заболявания – рак на маточната шийка, рак на вулвата и на вагината, рак на ануса, рак на устната кухина, преканцерозните лезии на маточна шийка, влагалище, вулва, анус и кондиломи. При момчета и мъже спомага за лечението на рак на пениса, рак на ануса, някои видове рак на устната кухина, преканцерозни аногенитални лезии и кондиломи.

За съжаление по последни данни е ваксинирано по-малко от 1% от българското население, въпреки приетата в България национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2021-2024 г., която осигурява достъп до безплатни ваксини срещу човешки папилома вируси (HPV) за момичета на възраст 10-13 години.

Относно рака на ендометриума и яйчниците според препоръките на Българското дружество по акушерство и гинекология няма полза от скрининг в общото население, но въпреки това съветваме пациентите да се извършва мониторинг на ендометриума и яйчниците чрез гинекологичен преглед и трансвагинален ултразвук веднъж годишно. Ракът на влагалището и вулвата се следи съоветно чрез колпоскопско и епизиоскопско изследване.

Колко често е препоръчително жените да правят профилактични гинекологични прегледи и какво включват те?

Препоръчваме на всяка жена да извършва всяка година пълен профилактичен преглед започващ от началото половия си живот или на 21-годишна възраст при липсващ такъв до 65-годишна възраст. Профилактиката включва взимане на цитонамазка, при нужда взимане на влагалищен или цервикален секрет за допълнително изследване, колпоскопия (епизиоскопия), гинекологичен преглед и ултразвуково изследване на матката, яйчниците и тазовата анатомия.

Много е важна вторичната профилактика или скрининга за рак на маточната шийка. Диагностичният алгоритъм включва цервикалната цитонамазка и/или ДНК-типизация на HPV 16 и 18 и всички останали високорискови типове, последван от разширена колпоскопия и при наличие на абнормни находки – прицелна биопсия и хистологично изследване за поставяне на диагнозата с последваща деструкция на лезията. Като допълнителен неинвазивен тест може да се направи течно базирана цитология от маточната шийка. Препоръките на СЗО включват ваксиниране на момичета срещу HPV, като се започне от възраст между 9 и 14 години; провеждане на скринингови прегледи с HPV тест за жени над 30 години (или над 25 години при доказана инфекция); и осигуряване на своевременно лечение на инвазивен рак и преканцерозите във всяка възраст.

Има ли определени рисковите фактори за развитието на онкогинекологични заболявания?

Често гинекологичните ракови заболявания (ракови заболявания, засягащи репродуктивните органи на жената) нямат известна причина. Изследванията обаче показват, че определени фактори могат да увеличат риска от развитие на такива заболявания.

Акушер-гинеколозите д-р Димитър Митев и д-р Боян Терзийски посрещат едно от първите бебета за 2025 година – впечатляващ малък шампион с тегло от 4800 грама

Не всеки, който има рискови фактори, развива рак, а някои жени без рискови фактори също могат да развият гинекологичен рак. Рисковите фактори варират в зависимост от вида на рака. Някои рискови фактори са в наш контрол, докато други не са.

Рискови фактори, които може да се управляват или лекуват:

Здравословни състояния като диабет или хипертония

Инфекция с ХИВ/СПИН

Употреба на хормонозаместителна терапия след менопауза

Инфекция с човешки папиломен вирус (HPV)

Затлъстяване или наднормено тегло (хиперестрогенни състояния)

Тютюнопушене

Рискови фактори, които не може да се регулират:

Абнормни разраствания на лигавицата на матката, като ендометриални полипи или хиперплазия.

Възраст над 50 години

Излагане на диетилстилбестрол (DES) по време на развитието в утробата

Генетична предразположеност, като специфични мутации в гените BRCA1 или BRCA2, Lynch синдром.

Безплодие или липса на история на бременност

Проблеми с менструацията, като нередовен цикъл, започване на менструация преди 12-годишна възраст или менопауза след 50-годишна възраст

Лична или фамилна история (особено на майка или сестра) на рак, особено рак на гърдата, яйчниците или дебелото черво.

Синдром на поликистозните яйчници (PCOS).

Каква е ролята на HPV вируса в развитието на онкогинекологични заболявания и какви превантивни мерки съществуват?

Повечето случаи на рак на маточната шийка са причинени от инфекция с HPV (човешки папиломен вирус). HPV е вирус, който навлиза в базалните епителни клетки на маточната шийка чрез микролезии в епитела и може да предизвика промени в тях. Някои видове HPV са свързани не само с рак на маточната шийка, но и с рак на вулвата, влагалището, пениса, ануса, устата и гърлото. Видовете HPV, които могат да причинят рак, са известни като „високорискови типове“.

HPV е изключително разпространен – 90% от хората, които са сексуално активни, ще се заразят с HPV в някакъв момент от живота си. Инфекцията с HPV често не предизвиква симптоми, като повечето хора дори не знаят, че са заразени.

Няма сигурен начин да се предотврати инфекция с различните видове HPV. Въпреки това има стъпки, които хората могат да предприемат, за да намалят риска от инфекция и да защитят децата си от HPV-свързани ракови заболявания, когато пораснат. Най-добрият начин за предотвратяване на HPV и свързаните с него бъдещи заболявания е ваксинацията.

Ако сте сексуално активни, ограничаването на броя на сексуалните партньори и избягването на сексуална активност с хора, които са имали много други партньори, може да помогне за намаляване на риска от излагане на генитален HPV. Въпреки това HPV е много разпространен, така че дори сексуален контакт само с един човек може да ви изложи на риск. Презервативите могат да осигурят известна защита срещу инфекция с HPV, но е възможно вирусът да се предаде и в области, които не са покрити от презерватива.

Какви са симптомите, които може да сигнализират за онкогинекологично заболяване?

Повечето симптоми различните видове рак на женските полови органи са късни прояви на напреднало заболяване, но бих споменал 10 симптома на рак на маточната шийка и други гинекологични ракови заболявания, които всяка жена трябва да следи.

Подут крак. Изглежда ли или се усеща подут единият крак без видима причина? Това може да бъде знак за рак на маточната шийка. Въпреки това подуването обикновено не е признак на рак, освен ако не е придружено от болка, вагинално течение или други симптоми на рак на маточната шийка.

Необичайно вагинално кървене. Повече от 90% от жените, диагностицирани с рак на ендометриума, изпитват нерегулярно маточно кървене. Жените, които са в менопауза, трябва да се консултират с лекар при всяко кървене – включително леко зацапване. Жените, които не са в менопауза, трябва да посетят лекар при кървене между менструалните цикли, обилно кървене или кървене по време на секс.

Необяснима загуба на тегло. Жените, които внезапно губят повече от 10 килограма без промяна в диетата или физическата активност, трябва да се консултират с лекар.

Вагинално течение с кръв. Кръвотечение, тъмно или зловонно течение обикновено сигнализира за инфекция. Но понякога това може да е знак за рак на маточната шийка или ендометриума.

Често и/или болезнено уриниране.

Загуба на апетит или постоянно усещане за ситост. Тези промени в апетита може да са симптоми на рак на яйчниците.

Болка в таза или коремната област. Постоянна болка или дискомфорт в корема. Болка по време на полов акт.

Подуване на корема. Жените често усещат подуване след хранене или пиене, особено по време на менструалния цикъл. Но ако усещането за подуване продължава повече от две седмици или след приключване на цикъла, това може да е знак за рак на яйчниците.

Постоянна умора. Обикновено малко почивка лекува умората. Но ако умората постоянно пречи на работа или свободното време, консултирайте се с лекар.

Постоянно лошо храносмилане или гадене. Понякога постоянните храносмилателни проблеми или гадене могат да бъдат признак за гинекологични онкологични заболявания.

А какви състояния могат да бъдат лекувани с лапароскопска и хистероскопска хирургия, има ли предимствата при използването на тези методи?

Лапароскопията има много приложения, включително диагностика и лечение на хронична тазова болка, ендометриоза, миомни възли, безплодие, яйчникови тумори.

Много хирургични процедури, които преди са се извършвали чрез големи коремни разрези, сега се извършват лапароскопски, включително и радикални хистеректомии. Лапароскопията, в това число и роботизираната хирургия като най-нов и модерен метод, играе все по-важна роля в хирургията на гинекологичната онкология. Ползите от минимално инвазивните хирургични процедури са очевидни и при онкологични показания. Основната сред тези ползи е намаляването на краткосрочната следоперативна заболеваемост.

Лапароскопската радикална хистеректомия е утвърдена алтернатива на откритата коремна радикална хистеректомия за хирургично лечение на рак на маточната шийка. Ползите от лапароскопията включват по-малка загуба на кръв, по-малко кръвопреливания и по-кратък болничен престой. Времето за операция обикновено е по-дълго. Онкологичната радикалност, както и процентите на рецидив и преживяемост, са сравними и при двата подхода в зависисимост от стадия. Лапароскопска хирургия е препоръчана в национални и международни насоки за лечение на ранен стадий на рак на ендометриума.

Когато е показана, лапароскопската хирургия е онкологично безопасна и технически осъществима процедура за системна лимфаденектомия и биопсия на сентинелни лимфни възли. Пациентите със затлъстяване са особено подходящи за минимално инвазивния подход. Въпреки това, техническите предизвикателства на лапароскопията са по-големи при тази група пациенти.

За разлика от различните видове рак на матката, въпросът дали да се използва лапароскопия при рак на яйчниците остава противоречив. Настоящата препоръка е лапароскопската хирургия да се използва само в клинични изпитвания за лечение на рак на яйчниците. Множество доклади от литературата, базирани на опита на известни онкологични центрове, посочват потенциалната употреба на лапароскопията за стадиране, включително за неоадювантни терапевтични подходи, и разглеждат осъществимостта на лапароскопията при хирургично лечение на ранни стадии на рак. Въпреки това опитът все още е ограничен.

Какви са съвременните възможности за диагностика и лечение на рак на маточната шийка и ендометриума?

Най-съвременният метод за лечение на рака на ендометриума и рака на маточната шийка е роботизираната хирургия, които разгледахме по-горе.

Може ли начинът на живот и хранене да повлияе върху риска от развитие на онкогинекологични заболявания?

Здравословният начин на живот като поддържане на здравословно тегло, следване на здравословна диета, физическа активност, избягване на тютюнопушене, консумация на алкохол и излагане на слънце, както и допълване на витамин D намаляват риска от онкологични заболявания. Резултатите от многобройни клинични и епидемиологични изследвания ясно показват влиянието на начина на живот върху развитието и превенцията на рака. Неправилното хранене, съставено основно от наситени мазнини и преработени продукти, което води до увеличаване на телесното тегло, в съчетание с физическа неактивност, консумация на алкохол и тютюнопушене, е довело до увеличение на честотата на всички типове рак.

Какви са най-честите страхове и притеснения на пациентите, когато става въпрос за онкогинекология, и как ги успокоявате?

Най-честият страх в пациентите е страхът от злощастния край от това сериозно заболяване. Единственият начин да вдъхнем надежда на пациента е като му разясним, че редовните профилактични прегледи водят до диагностицирането на преканцерозите и раковите заболявания в начален стадий, което води до пълно излекуване в повечето случаи. От изключителна важност е да се разясни на пациента, че ваксинацията срещу човешки папиломен вирус предпазва почти напълно от всички HPV- асоциирани ракови заболявания не само при жената, но и при мъжа. Трудно е да се намери баланс между сериозността на това заболяване и окуражаването на пациента. Всеки лекар изгражда сам индивидуален подход в процеса на практиката си.

Каква е ролята на генетичните тестове в профилактиката и лечението на онкогинекологични заболявания?

Генетичните изследвания са важни поради доказаната връзка между някои генетични мутации и раковите заболявания. Почти 20% от случаите на рак на яйчниците се дължат на наследствена предразположеност. За други видове рак между 5–10% са свързани с унаследен генетичен риск. Генетичното изследване идентифицира хора с повишен риск, позволявайки по-ранно откриване на рак, когато лечението е най-ефективно. Може също да намали вероятността за развитие на рак чрез целенасочени превантивни мерки.

Резултатите от генетичното изследване не само информират пациента, но и дават възможност на неговите роднини да предприемат проактивни мерки за защита на тяхното здраве. Генетичното изследване е ключов инструмент за персонализирана медицина, който предлага надежда за подобрена превенция, диагностика и лечение на рак.

– Кои хора трябва да бъдат оценени за генетично изследване?

Генетичното изследване се препоръчва за хора със следните рискови фактори:

Съществена фамилна история на рак. Множество членове на семейството, диагностицирани с рак, особено същия или свързани типове.

Лична история на рак. Диагноза или история на рак на яйчниците, рак на гърдата или рак на простатата.

Рак на яйчниците във фамилната история. Фамилна история на рак на яйчниците, дори без лична диагноза.

Рак на матката преди 50-годишна възраст. Диагностициран рак на матката на възраст под 50 години.

Комбинация от рак на матката и фамилна история на рак на дебелото черво. Лична диагноза рак на матката заедно с фамилна история на рак на дебелото черво.

Подозрителни характеристики на тумори. Тумори с особености, които предполагат възможен наследствен генетичен риск.

Ако някой от тези критерии е налице, генетичната оценка може да предостави важна информация за ранно откриване, превенция и персонализирано лечение.

Остава нееднозначен въпросът за скринингово изследване на целия човешки геном за установяване на известни онкогени. Философски е проблемът дали тази доживотна стигма на известния риск от онкологично заболяване ще наруши качеството на живот. Всеки сам трябва да вземе решение дали категоричните ползи от тези генетични изследвания ще вземат превес пред този Дамоклев меч.