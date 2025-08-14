От въздуха го видяха! Разкриха 205 кг канабис край Чурилово

На 13.08.2025 г., при проведени съвместни действия на полицейски служители на РУ-Петрич и екипи на Главна дирекция „Национална полиция“ и Специализиран отряд за въздушно наблюдение при Главна дирекция „Гранична полиция“, в землището на с. Чурилово, общ. Петрич е открита обособена нива със засадени около 70 тревисти растения. След направен полеви тест, същите са реагирали положително на канабис с общо тегло около 205 килограма. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.





