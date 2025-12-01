От днес: Без автомобили от първа и втора екогрупа в центъра на София

Нискоемисионната зона за автомобили в София ще действа от днес до 28 февруари 2026 г. Този сезон обхватът ѝ се разширява – освен малкия ринг, тя включва и по-голяма територия, наречена голям ринг, напомнят от общината.

Малкият ринг, където е забранено влизането на автомобили от първа и втора екогрупи, обхваща зоната, ограничена от булевардите „Васил Левски“, „Патриарх Евтимий“, „Генерал Скобелев“, „Сливница“ и ул. „Опълченска“.

Големият ринг, в който не се допускат най-замърсяващите автомобили от първа екогрупа, е

очертан от: булевардите „Сливница“, „Данаил Николаев“, „Ситняково“, „Михай Еминеску“, „Пейо Яворов“, „Никола Вапцаров“, улицте „Атанас Дуков“, „Люба Величкова“, „Сребърна“, „Хенрик Ибсен“, булевардите „Петко Тодоров“, „Иван Гешов“ и „Константин Величков“.

Според директора на дирекция „Анализ и управление на трафика“ към СО инж. Димитър Петров санкциите за първо нарушение са 50 лева за физически лица и от 500 лева нагоре – за юридически. „Движението по граничните булеварди е ненаказуемо. 180 камери на всички входящи и изходящи точки ще следят за нарушители. Те взимат данните за екогрупата на всяко превозно средство. Забраната действа, зоната постига ефекта си – имаме намерение с над 50% на нарушителите – от първия до последния месец на ограничението през последния сезон. Има и огромен екологичен ефект – намаляване на вредните емисии. Живущите в нискоемисионните зони, както и хората с доказана инвалидност, трябва да са подали заявление, за да не бъдат глобени„, посочи той.

За Здравко Петров ограничаването на силно-замърсяващите коли е наложителна мярка в борбата с мръсния въздух.



„Студентите ще започнат да използват повече междуградския транспорт”, обясни жителят на София.



Според други, това ще затрудни свободното придвижване на жителите на столицата.

„Представете как родителите ще взимат малките ученици, които учат в центъра. Животът на част от хората ще бъде сериозно затруднен”, смята друг жител на града.

„Предприетите от Столичната община мерки за борба със замърсяването на въздуха са стъпка в правилната посока, но трябва да бъдат прилагани с повече гъвкавост“, заяви в Обедния информационен блок на NOVA NEWS Любомир Доросиев, председател на Изпълнителния съвет на Асоциацията на вносителите на автомобили.

Според него София отдавна има нужда от сериозно ограничаване на старите, силно замърсяващи автомобили, които заемат предблокови пространства и улици, без да се използват реално. „Градът е пълен с коли, извадени от употреба. Заради тях с право ни наричат гробницата на Европа“, посочи Доросиев.

Той подчерта, че голяма част от тези автомобили фигурират като регистрирани, но в действителност са втори или трети в едно семейство, използват се рядко и същевременно допринасят сериозно за замърсяването, дори когато се движат изключително малко.

Според него драстичното повишаване на цените за паркиране и рязкото ограничение на определени класове автомобили може да се отрази негативно на хора, които реално имат нужда да се придвижат до централни райони — например пациенти, хора с увреждания или граждани, пътуващи по необходимост.

„Не може хора с тежки здравословни ситуации да бъдат карани предварително да подават заявление, за да влязат с автомобила си. Това вече е твърде крайно“, коментира той.