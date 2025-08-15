От днес до 22 август подобряват отводняването в участък от автомагистрала „Струма“ в района на Перник

От 15 август, до 22 август, между 6:30 ч. и 16 ч. ще се извършват дейности по подобряване на отводняването в участъка от АМ „Струма“ между 10-и и 37-и км на територията на област Перник. Поетапно ще се работи в аварийните ленти и в двете посоки на магистралата, като ще се почистват облицовани окопи и шахти.

При изпълнение на дейностите временно ще се ограничава достъпът до аварийните ленти в 27-километровата отсечка от 10-и км до п. в. „Долна Диканя“ /37-и км/. Трафикът в двете посоки ще преминава в активната и скоростната лента.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.





