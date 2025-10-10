От Индия до Перник: Д-р Саид се върна, за да лекува децата в миньорския град

Индийски лекар се присъединява към пернишката болница „Рахила Ангелова“. В опит да се спре кадровата криза лечебното заведение се обръща към специалисти от Изток. Историята на д-р Саид Мохамед Али е пример за упоритост, отдаденост и любов към пациентите. Преди 7 години младият лекар идва в Плевен, за да учи медицина. Твърдо е решен, че ще се дипломира с отличие въпреки културните различия и езиковата бариера. По думите му да имаш българска диплома е изключително престижно в родната му страна, съобщи bTV.

Започва специализация към педиатричното отделение на болницата в миньорския град, където прекарва два месеца. За съжаление, учебната му виза изтича през март тази година и той е принуден да се върне в Индия. Това обаче не го отказва, напротив, д-р Саид се амбицира, че ще се върне и ще работи в Перник отново.

Призванието да лекуваш

Д-р Саид се присъединява към екипа на МБАЛ „Рахила Ангелова“ в труден за лечебното заведение момент. Детското отделение е пред затваряне, лекарите трудно успяват да покрият дежурствата, а на малките пациенти им се налага през уикендите да търсят медицинска помощ в София.

Споделя, че няма случайни неща и идването му в миньорския град е знак от съдбата, че трябва да се развива именно на това място.

„Първите дни бяха много вълнуващи, а в същото време беше много трудно. Колегите в отделението много ми помогнаха да науча по-бързо системата. Най-много ме изненада, че пациентите са много мили и много уважават лекарите. Всички в Перник бяха много добри с мен“, посочи медикът.

Когато получава съобщение от българските миграционни власти, че трябва да напусне страната, 27-годишният д-р Саид е съкрушен. Точно е намерил място, на което се чувства добре и изпълнява призванието си да лекува, и трябва да се прибере в родната Индия.

Екипът на болницата обаче е възхитен от работата на младия медик и му обещава, че ще съдейства за връщането му обратно.

„Беше ми много трудно, защото исках да остана в България, но имах срок в рамките на месец да се върна в Индия. За месеците, които работих в Перник, много ми хареса, всички колеги са много добри с мен и затова реших пак да се върна тук. В Индия има много хора и лекарите са много заети. В България лекарите дават всичко от себе си, отделят дори от личното си време за пациентите“, казва д-р Саид.

След поредица от административни пречки и невъзможност от страна на юристите в пернишката болница да решат казуса д-р Михаела Перфанова и адвокат Силвия Калчева приемат присърце историята на д-р Саид и решават да му помагат с документите за виза, за да се върне в България. Лекарят от Индия сам поема разходите за юридически консултации.

Седем месеца по-късно докторът вече има работна виза и спокойно може да лекува малките пациенти в Перник.

„Той е видял, че тук ще работи с високи професионалисти, колеги, които могат и прилагат последните тенденции в медицината. От друга страна, тук ще има възможност да се развива и да се изгражда като специалист“, обясни директорът на МБАЛ „Рахила Ангелова“ д-р Явор Дренски.

Д-р Саид няма да бъде единственият лекар от Индия, който ще работи в пернишката болница. Д-р Алан Джоунс ще специализира неврология в лечебното заведение. По думите на директора на болницата в Перник тази тенденция ще продължи да се налага в българското здравеопазване, защото младите лекари у нас търсят реализация на Запад.

„Потокът е от България към Западна Европа, колегите от Западна Европа към Щатите, и съответно най-логичното от цялата схема е колегите от Изток да дойдат на Запад. Колегите от Изток може да идват при нас, да се изграждат като специалисти и след това да правят своя избор дали да останат да работят при нас, или да се върнат в страната, от която са дошли. Ние трябва да създадем по-комфортни условия за българските специалисти, така че те да не чувстват разлика между „западната медицина“ и българската“, коментира д-р Дренски.

Той е категоричен, че у нас има изключителни специалисти и професионалисти, които могат да предадат знанията си на младото поколение лекари, така че те да останат да практикуват в България.

Д-р Явор Дренски пое управлението на болницата в миньорския град преди близо 3 месеца, когато АГ отделението беше затворило врати заради липса на кадри. В момента благодарение на акушерки от Кюстендил и София то функционира нормално и не се налага родилки да бъдат връщани. Именно липсата на медицински персонал се оказва най-голямото предизвикателство в работата му.