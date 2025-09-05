От кандидат до служител: Как да спечелите шефа си още в първите 5 минути от интервюто

Отиването на интервю за работа често е свързано с притеснение – непозната среда и хора, придружени с голямо желание да направите добро впечатление. Истината е, че първите минути могат да се окажат решаващи за това дали ще ви възприемат като подходящ кандидат. Именно тогава работодателят си създава първото впечатление – и то трудно се променя по-късно, пише Си Ен Ен.

Добрата новина е, че има конкретни стратегии, които могат да ви помогнат да се почувствате по-уверени и да покажете най-добрата си версия. В следващите редове ще откриете как да спечелите шефа си още в първите пет минути от интервюто и да увеличите шансовете си да получите мечтаната позиция.

►Подготовка преди интервюто: Как да се откроите сред стотици кандидати

Преди да получите шанс за интервю, първата ви задача е да привлечете вниманието на работодателя с автобиографията си. Според експерта Стейси Халер имате едва около шест секунди, за да направите първо впечатление. Именно затова CV-то трябва да бъде ясно, подредено и убедително – не повече от една страница, съобразено с конкретната позиция и подчертаващо защо именно вие сте най-добрият кандидат.

Внимавайте от кого получавате съвети

Съветите за кариерно развитие са ценни, но е важно от кого идват. Ако познавате хора, които вече работят във въпросната компания или в подобна индустрия, тяхното мнение може да бъде изключително полезно. От друга страна, родителите ви или по-възрастни членове на семейството често имат добри намерения, но реалността е, че може би не са били на интервю от десетилетия или никога не са работили във вашата сфера. Затова най-добре да не се съветвате с тях.

► Направете проучване

Една от най-честите грешки, които кандидатите допускат, е да се появят на интервю без предварителна подготовка. Това личи веднага – например когато задават въпроси за компанията, чийто отговори могат да се намерят още на началната страница на нейния уебсайт. Подобно поведение оставя впечатление, че не сте вложили усилия и не ви е особено грижа за позицията.

За да се отличите, проучете внимателно компанията – нейната мисия, ценности, цели,. А ако знаете имената на интервюиращите, и тяхната професионална история, ще можете не само да отговорите убедително на въпроса „Защо искате да работите тук?“, но и да зададете по-задълбочени въпроси, които показват искрен интерес и подготовка. Понякога дори ще откриете обща точка – например училище, в което и двете страни са учили – която може да ви помогне да изградите лична връзка.

Полезни източници за проучване са LinkedIn и Glassdoor – там можете да намерите информация за служители, както и мнения на настоящи или бивши кадри.

► Запишете отговорите си предварително

Интервюто е моментът да покажете колко добре отговаряте на изискванията за позицията. Един от най-ефективните начини да се подготвите е да съберете истории от предишния си опит, които демонстрират вашите умения и постижения.

Можете да използвате метода STAR (ситуация, задача, действие, резултат). Опишете контекста, предизвикателството, конкретните стъпки, които сте предприели, и накрая резултата, който сте постигнали. Така ще представите отговорите си по ясен и структуриран начин, който впечатлява интервюиращите и показва професионализъм.

► Подгответе въпросите си

Много кандидати подценяват тази част от интервюто, но въпросите, които задавате, говорят много за вас. Те трябва да показват интерес, ангажираност и желание да се развивате. Освен това ви дават ценна информация дали компанията е подходяща за вас.

Ето няколко примера, които експертите препоръчват:

• Как изглежда един типичен работен ден? А първите няколко седмици?

• Това нова роля ли е или някой е напуснал?

• Как бихте измерили успеха на служител след три и след шест месеца?

• Какви са основните предизвикателства в екипа или компанията?

• Какви възможности за обучение и развитие предлагате?

• Какви са перспективите за повишение в рамките на една година?

• Кои са краткосрочните и дългосрочните цели на компанията?

Практикувайте тези въпроси предварително – дори с приятели или семейство – за да звучите уверено и естествено.

►„По дрехите посрещат, по ума изпращат”

Професионалното обличане както за интервюта на живо, така и за виртуални, е важно, независимо дали става въпрос за ресторант за бързо хранене, магазин за търговия на дребно или офис работа, казват експерти. Бизнес ежедневният стил обикновено е най-подходящ – без дънки, шорти, джапанки или прекалено разголени дрехи.

„Ако фирмената култура е по-небрежна, това не означава автоматично, че трябва да се обличате като тях за интервюто си”, каза Халер.

Ако интервюто е онлайн, изключването на камерата обикновено е неподходящо, казват експерти, и може да подскаже, че криете нещо или се чувствате неудобно да общувате с хора.

►Още допълнителни хитрини, за да се справите блестящо на интервю

Ако нямате отговор на въпрос, помолете интервюиращия да го преформулира или кажете „Нямам много опит с този конкретен проблем, но мога да ви разкажа за случай, когато…“.

Когато ви се даде възможност да задавате въпроси, попитайте това, което сте подготвили. Но запазете въпросите за заплата и отпуски към края на интервюто.

Как питате, също има значение дали ще използвате изрази като „Можете ли да ми кажете за пакетите от социални придобивки на компанията за служители на това ниво?“. Звучи по-добре от „Колко дни отпуск получавам?“

►След интервюто

В рамките на 24 часа след интервюто, изпратете имейл, в който изразявате благодарност за възможността за интервю.

В рамките на 24 часа след интервюто, изпратете имейл, в който изразявате благодарност за възможността за интервю.

Не се свързвайте с работодателя, за да питате имали развитие по вашата кандидатура преди времето, в което е казал, че ще го направи. Така само ще изглеждате отчаяни и нахални.








