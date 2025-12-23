ОТ ЛЮБОВ КЪМ ДЕЦАТА И МУЗИКАТА! Младият учител в гоцеделчевското Първо ОУ Г. Георгиев възроди единствения в областта училищен фанфарен оркестър

Младият учител по музика в гоцеделчевското Първо ОУ Георги Георгиев възроди единствения в областта и сред малкото в страната училищен фанфарен оркестър.

Самият той е завършил Национално музикално училище и Национална музикална академия, със специалност „Класическа музика/кларинет”. Магистър е по „Педагогика на обучението по музика“ има и допълнителна професионална квалификация „учител по кларинет“. След завършването на висшето си образование близо три години се опитва да си намери работа по специалността, но неуспешно.

„Кандидатствах, но никъде не ме приеха, а на някои места не ти обръщат и внимание“, сподели за перипетиите по отношение на професионалната си реализация учителят.

Случва се така, че започва работа към община Гоце Делчев и води школа по кларинет.

„Един ден ми се обади г-жа Дерменджиева /б.р. директорът на Първо ОУ Людмила Дерменджиева/. Обясни ми, че преди 50 години, ако не се лъжа, в училището е имало фанфарен оркестър и иска да го възроди. Срещнахме се, поговорихме и аз приех, въпреки че като всяко ново нещо имах притеснения“, призна младият учител, който преди три години постъпва в Първо ОУ и става ръководител на клуба за занимания по интереси, наречен „Фанфари“, а началото не е лесно.

Важно е да се отбележи, че фанфарите имат много специфична техника на звукоизвличането и са с различна тоналност – баритон, сопран, тенор…

„Наистина е трудно, защото трябва реално да научиш всеки един инструмент как свири и звучи“, коментира Георги Георгиев и с усмивка допълни, че кларинетът е голямата му любов, но фанфарите са му слабост. Разказа как е ходил на обучение в Бургас, за да усвои тънкостите на тези недотам популярни духови инструменти.

Прибирайки се в Гоце Делчев, баща му предложил да разговаря с директорката и ако има възможност, да постъпи и като учител по музика.

„Г-жа Дерменджиева каза, че ще види какво може да направи, и седмица по-късно ме назначи и за учител по музика“, не скри вълнението си Г. Георгиев и специално благодари на директора на Първо ОУ за доверието и подкрепата.

Г. Георгиев с любимия си кларинет С оркестъра при откриването на СТЕМ центъра По време на час На общоградското честване на 24 май При

изпращането на випуск 2025 При откриването на тази учебна година Учителят с учениците си и с директора Л. Дерменджиева

От училището инвестират голяма сума пари за закупуване на нови инструменти. Началото е поставено с 4 деца. След това се присъединяват и още 2-3… и така с 14 ученици се сформира училищен оркестър с фанфари, малки, големи барабани, чинели… Новият оркестър за кратко време става неизменна част от училищния живот и не само, още повече че друга група за фанфари няма.

Попитан как се отнасят децата към обучението, отказват ли се при възникването на трудности, каквито неизменно има, учителят коментира:

„Много е важен самият подход. Не може просто да дадеш един фанфар на детето и да очакваш от него да свири. Това няма как да се случи. Аз самият организирам нещо като прослушване, за да видят дали конкретното дете има чувство за ритъм. И след като установя това, започва развитието за самите фанфари. Определил съм точен начин и всяка една стъпка – даденото произведение, ритмиката, която да учат. И така да се развиват заедно, защото първо работя с всяко дете поотделно. После ги събирам на групичка по две и след това целият оркестър“, издаде част от методите си за обучение учителят и сподели как дори и когато децата нямали час за разучаването на дадено нещо, идвали да свирят.

А самият оркестър се изяви по действително впечатляващ начин, включително и при откриването на новия училищен СТЕМ център в края на месец ноември. Тогава под шпалир, направен от мажоретките и гвардейците на училището, оркестърът представи фрагмент от „Де е България“. Зад въздействащото изпълнение се крие много труд, упоритост и, разбира се, желание. Подготовката, разучването на нотите с фанфарите трае половин учебна година, следват и два месеца за „напасването“ на целия оркестър от ударни и духови инструменти.

„Продължаваме напред, заедно се развиваме, разучваме нови неща“, заяви Г. Георгиев. На въпроса дали заплащането е основният мотив в работата му младият учител бе категоричен, че не това е водещото.

„Много обичам да преподавам. Това ми е останало от моя професор Сава Димитров /б.р. настоящия ректор на НМА „Проф. Панчо Владигеров“/, който ми беше учител в музикалното училище и след това в музикалната академия. От него съм се учил да имам тази любов към децата и да ги науча да свирят. И когато го правиш с любов, не мислиш какви пари вземаш. Обратното би означавало да се загуби хъсът и вдъхновението“, заключи учителят, предаващ своето вдъхновение и на учениците си.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА