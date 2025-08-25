От началото на годината: Шест големи пожара са изпепелили 124 декара гори в Дупнишко

От началото на годината в Дупнишко са възникнали шест големи пожара с обща площ от 124 декара, показва статистиката на местното горско стопанство.

Оттам отчитат още, че в сравнение с миналата година през 2025-а огнените стихии са били значително по-малко както като брой, така и като обхваната площ. Ситуацията е станала най-трудна за овладяване от средата на месец юни и е продължила през целия юли и началото на август. Най-големият пожар е този, възникнал на територията на село Палатово, където са изгорели над 65 декара. Той е бил най-тежък за горските служители и огнеборците не толкова заради площта, колкото заради местоположението – близо до населено място. Всички пожари са били низови и при тях не е отчетена щета.

От горското стопанство благодарят на дупнишките пожарникари за бързата им реакция и координация с тях

Два от пожарите са били в действащи сечища, като за щастие са били малки – по около 200-300 квадратни метра. За единия е установено, че е възникнал от мълния, докато другият по всяка вероятност е причинен по невнимание от работещата там бригада. Все още не може да бъде установена причината за останалите пожари, като там все още тече разследване.

Всички пожари са били низови, което означава, че гората ще се възстанови сама на 100%.

Превантивната дейност продължава и тя не приключва със загасяването на пожара. До края на пожароопасния сезон ще продължат денонощно да дежурят екипи, съставени от Държавно горско стопанство Дупница и местната пожарна. Патрулите наблюдават горите от възлови точки, които им позволяват поглед над цялата територия. Превенция се прави и на терен, като служителите спазват предварително установения план за 10 години напред, който стопанството има. Правят се огнеустойчиви ивици на местата, които са най-уязвими – около горите и пътищата.





Димитър Икономов











