От солена глоба до лишаване от домакинство грози еделвайсите за канонадата от бутилки срещу драконите

От солена глоба до лишаване от домакинство грози новака „Вихрен“ за канонадата от бутилки, с които местните ултраси заляха пистата и терена при зануляването с „Дунав“ в директния сблъсък на челниците в топ 3 на Втора лига. Първото равенство на двата отбора през сезона и петата поредна победа на „Фратрия“ отдалечиха еделвайсите и драконите от лидерската позиция. Вандалската реакция на иначе хрисимата санданска публика дойде в края на мача, провокирана от мълчанието на рефера Ивайло Ненков за ситуация в пеналта на гостите, при която домакините счетоха, че нарушението е чиста дузпа. Грозните сцени, които последваха, се видяха ясно в целия им блясък на телевизионния екран и няма шанс Дисципът на футболната централа да ги подмине, независимо от написаното в докладите на длъжностните лица. Освен жестоки санкции от страна на БФС поведението на ултрасите ще доведе до задължителна ревизия на пропускателния режим за домакинските мачове оттук нататък по примера на събратята им от петричката агитка, вследствие на което на „Царя“ е забранено внасянето на бутилки и на входа се предлага само вода в чаши. За капак в последните секунди на продължението на двубоя Атанас Килов влезе с бутоните в тялото на Радослав Апостолов и заслужено получи директен червен картон, докато вратарят Станислав Нисторов се контузи и бе заменен още на почивката. Русенци, които за сефте загубиха точки от началото на първенството, влязоха със самочувствие в срещата и наложиха игрово превъзходство, особено през първата й четвърт. Вихренци също имаха своите шансове, особено в заключителните 15-ина минути, когато пред вратата на родения в Благоевград страж Георги Китанов стана горещо, но с оглед цялостното представяне на съперниците в крайна сметка подялбата на точките изглеждаше най-справедливия резултат.

Санданчани загубиха първи точки пред собствена публика този сезон, а фенската „любов“ се изрази с дъжд от бутилки Капитаните Д. Пехливанов и кочанлията К. Хаджиев бяха сред най-активните на терена в курортния град Ат. Килов /вдясно/ бе изгонен в последния възможен момент



Бяло-зелените излязоха със специални фланелки с надпис „С теб сме, Алекс“ в знак на съпричастност със съотборника си Ал. Веселински, който се контузи тежко и ще отсъства дълго. Леовандерсон отново бе най-опасното домакинско острие. Първият шанс бе за хората на Борислав Кьосев, но Уасим Ауахрия не успя да засече с глава центриране от фланга. После бразилският исполин в състава на „Дунав“ Акила Монтейро стреля опасно с глава, принуждавайки Нисторов да се разтегля максимално, а в 22-та мин. вратарят отново опази мрежата си след заучено изпълнение на фал и шут на Димитър Тодоров. Лежерното темпо през второто полувреме рядко бе нарушавано до 87-та мин., когато падането на Методи Костов в наказателното поле подпали трибуните. Бразилска комбинация между Мимента и Пинейро можеше да вгорчи 47-ия рожден ден на наставника на северняците Георги Чиликов в 93-та мин., но Китанов пак показа рефлекс.

„ВИХРЕН“: Нисторов /46 – Смилянски/, Башлиев, Сандев, Арсов, Килов, Бенгюзов, В. Любомиров, Пехливанов /70 – Карачанаков/, Пимента, Величков /46 – Пинейро/, Уахрия /80 – М. Костов/.

„ДУНАВ“: Г. Китанов, Предев, К. Хаджиев, Акила, Тодоров, Минчев, Апостолов, Бойчев /59 – Василев/, Господинов, Статев /46 – Кельовлуев/, Пр. Бачев /54 – Кейта/.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





