От Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва в Благоевград отчетоха резултатите от работата си за 2025 г., преизбраха подп. Ив. Петров за председател

Съюзът на офицерите и сержаните от запаса и резерва /СОСЗР/ „Полковник Борис Дрангов“ – Благоевград отчете резултатите от работата на общинската ораганизация за 2025 г. Така на проведеното годишно събрание досегашният председател о.з. подп. Иван Петров представи доклад за дейносттта на клубовете от различните видове войски с над 560 членове. Сред посочените акценти бе активното сътрудничество с община Благоевград, Регионалния исторически музей, Военното окръжие, ръководството на 3-то бригадно командване и др., насочено към поддържането на военни паметници в общината. С гордост бе отбелязано, че са въстановени 7 военни паметника и 3 паметни плочи на загинали воини. През настоящата 2026 г. усилията ще бъдат насочени към обединяване на българското войнство, грижа за бившите военни и оказване на помощ на социално слабите. Съюзът се подготвя и за участие в 11-я конгрес на Централния СОСЗР.

Моменти от проведеното годишно събрание, на което бяха отчетени резултатите, а о.з.подп. Иван Петров бе подкрепен за нов 4-годишен мандат начело на общинската структура



Участниците в събранието подкрепиха и нов 4-годишен мандат на досегашния председател на общинската струкура о.з. подп. Иван Петров.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

