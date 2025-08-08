От тях ли сте: Тези 8 типа жени плашат мъжете

Законът за привличането между мъж и жена може да се коментира безкрайно. Физиолозите обясняват влюбването с „химия“, с хормонален скок.

Но понякога никаква „химия“ не помага на една красива и успешна дама да намери партньор в живота.

Какъв е проблемът? Психолозите имат обяснение. Според тях има видове жени, които тревожат и дори плашат мъжете. Кои са те? Смята се, че жените плашат мъжете с поведението си. Има действия, с които мъжкият пол е готов да се примири. Но има и такива, които го плашат, затова те разделят жените на категории. И така, ето кои са онези жени, които според някои мъже трябва да се избягват и не бива да се вземат за съпруги.

1. Прекалено загадъчните жени

Онази известна фраза, че „във всяка жена трябва да има малко мистерия“! Разбира се, до известна степен това е вярно. Но когато една жена започне да се държи твърде мистериозно и или изчезва за няколко дни, без да обяснява нищо на мъжа, или не вдига телефона си, или просто отменя среща в последния момент, тогава никой нормален и уважаващ себе си мъж няма да толерира това. Независимо от това колко много може да я харесват. Затова съветвам мъжете да стоят възможно най-далеч от такива дами, а жените – да не прекаляват с играта на „Мис Мистерия“, коментира психологът Виктория Кирста.

2. Егоистичните жени

Тук няма какво много да се обяснява. Такива жени винаги обръщат внимание само на онези мъже, които са окъпани в пари и лукс. А единственият им критерий при избора на следващия си „партньор в живота“ е въпросът: „Какво всъщност можеш да ми предложиш?“ Следователно, такава жена ще ти махне за сбогом веднага щом си намери някой по-богат от теб.

3. Жени с твърде високи изисквания и очаквания

Никога няма да можете да задоволите напълно такава жена и най-накрая да я направите щастлива. Тя винаги ще прехвърля отговорността за живота си и всичко, което се случва в него, изключително върху вас. И не дай Боже да не успеете да оправдаете нейните надежди и очаквания. Тогава определено няма да можете да избегнете сълзи и скандали с чупене на чинии и викове от сорта „Прекарах най-хубавите години от живота си с теб!“ Както разбирате, постоянните опити да направите някого щастлив и да оправдаете нечии очаквания са доста тежка работа, така че помислете добре, преди да започнете сериозна връзка с такъв тип жена.





