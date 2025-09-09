От утре въженият парк в „Бачиново” е с ново работно време

Въжен парк „Бачиново“ в Благоевград е с ново работно време от утре, 10.09.2025 г. Атракционът ще приема посетители всеки ден от 11:00 до 18:00 часа с почивка за персонала от 14:00 до 14:30 часа. При лоши метеорологични условия паркът няма да работи.

Въженият парк разполага с 2 кръга: 1-ви кръг е за деца от 5- до 8-годишна възраст; 2-ри кръг е за деца над 8 г. и до 100 кг. Цената на услугата е 2 лв. за едно преминаване.

Обектът предлага на своите посетители и 2 батута, за които ограничението е до 100 кг.

