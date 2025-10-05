От утре до Седемте рилски езера за месец ще се стига само пеша

От утре до Седемте рилски езера за около месец ще се стига само пеша, тъй като започва профилактика на седалковия лифт до циркуса. Сезонната техническа профилактика започва от днес, 6 октомври, на 2,1-километровия седалков лифт до хижа „Рилски езера” и до циркуса ще се стига само пеша. Съоръжението няма да превозва пътници за периода на профилактиката, тоест около месец, съобщават от фирмата, която стопанисва съоръжението.

Седемте рилски езера са посещавани през цялата година от стотици туристи. Така е и сега, през есента. „Последните дни в този дял на планината е навалял около 30 см сняг, който вече се топи”, каза спасителят от отряда в Дупница Божидар Джокин, който следи за ситуацията в планината постоянно.

