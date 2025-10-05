GHB-728×90-May-2025
От шампиони за шампиони: Бронзовите медалисти по акордеон поздравяват националите ни по волейбол

Цветелин и Петко са носители на два бронзови медала от световната акордеонна купа от Италия и Босна. Двамата представят България в категория ансамбъл и в конкуренция с най-добрите виртуози от света успяват да спечелят своите отличия. Но каква е връзката им с волейболните шампионите и как шампиони поздравяват шампиони, разказва репортерът на NOVA Георги Манев в ефира на “Събуди се”.

“Ние сме първите, българин не е печелил досега”, споделя Цветелин Димитров. Той свири на акордеон от 5-годишен.

“Както се казва, акордеонът беше по-голям от мене самия, а татко ми помагаше с упражненията”, споделя той.

Печели много конкурси в страната, неговият преподавател от академията в Пловдив предлага да участва в световната акордеонна купа в изключително конкурентната категория ансамбъл с акордеон. Цецо търси партньор и решава да пробва с гайдар.

“Звънях на един колега, на втори колега, всички ми отказаха и аз сведох глава, няма да ходя”, решил тогава Цветелин. 

Но се появява Петко, с който се превръщат в изключителна атракция. Последният медал е за композиция, кръстена „Световна разходка“.

“Видяхме, че хората страшно много ни се радваха. Няма как един китаец, испанец, един чилиец да разбира от нашата музика, никога през живота си не е виждал гайда, няма как да оцени това нещо и затова този път решихме да заложим изцяло на по-световно призната музика”, обясни Цветелин.

“Опитваме се с моя колега да бъдем малко по-различни, да вкараме малко повече иновация”, споделя Петко.

“Хора от журито дойдоха да се запознаят с гайдата, да им разкажа за този инструмент, доста им харесва, Доста са учудени от тази музика, която излиза от нея”, каза той.

Цветелин и Петко сами финансират участията си в световната купа

“Надяваме се професионалистите в България да разберат сега за нашите успехи, защото не знам колко знаят, тъй като те са излъчени само в социалните мрежи”, споделя Цветелин.

Цецо свири на почти 50-годишен акордеон, но с него се изправя до най-добрите виртуози в света.

“Има със сигурност доста по-добри, но ние сме трети – те не”, коментира той.

Те вече се подготвят за участие в световната купа в Париж, за където подготвят нова композиция.

“Поне едно 12 – 13 часа не спираме да свирим и постоянно мислим”, споделя Петко.

“Чувстваме се много добре, много заредени и сме готови за още и още, нямаме търпение да тръгнем другия месец за Париж и, дай Боже, да има повече успехи”, каза Цветелин. 

А двамата обичат волейбола и са свързани с него.

“С гайда се занимавам от около 10 години. В интерес на истината преди това бях волейболист”, споделя Петко.

Двамата отправиха шампионски поздрав към връстниците си от националния отбор. 

