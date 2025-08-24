От Югозападния университет обявиха актуализирани такси за платено обучение: Вместо предвидените 4070 лв. новоприетите студенти по педагогика ще заплащат 2777 лв. на година, по театрално и филмово изкуство – 6004 лв.

„Уведомяваме студентите, обучаващи се срещу заплащане, че таксите за обучение за учебната 2025/2026 година са актуализирани в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр. 63 от 2025 г., в сила от 1.08.2025 година)“, информират от Югозападния университет в Благоевград по повод таксите за платено обучение.

Както „Струма“ писа, темата предизвика шок в академичните среди и не само, след като стана ясно, че се предвижда драстично поскъпване за студентите, които не се обучават по държавна поръчка /обучение, субсидирано от държавата/. Тогава ректорът проф. Николай Марин коментира, че това не е решение на университета, а законово изискване. На официалната страница на висшето училище бе публикувана и информация, че размерът на таксите за студентите, обучаващи се срещу заплащане, се определя по реда на чл. 95 от Закона за висшето образование и не може да бъде по-нисък от сбора на държавната субсидия за един студент в съответното професионално направление и размера на редовната семестриална такса, заплащана от студентите, приети по субсидирано от държавата обучение.

Междувременно студенти от няколко университета, сред които Софийският и Великотърновският, излязоха на протест. Висшите училища и Съветът на ректорите пък внесоха предложение да се преосмисли методиката за изчисление на таксите, така че тя да отчита както реалните икономически условия в страната, така и социалната функция на висшето образование. Да бъдат преразгледани приетите нива на таксите и да се предприемат действия за тяхното намаляване, като се търсят алтернативни решения за финансовата устойчивост на университетите и като се определи праг, не по-нисък от 60% от средствата за издръжка на обучението за съответното професионално направление или специалност от регулираните професии.

Утвърдените такси за учебната 2024/2025 година за платена форма на обучение в ОКС „Бакалавър“ и в ОКС „Магистър“ да не се променят за студентите, започнали обучението си през учебната 2024/2025 година и предходните. След обществения натиск и сериозното недоволство, свързано с ограничаване на достъпа до висше образование, депутатите решиха таксите да бъдат редуцирани с до 40% от предвиденото. Така например вместо първоначално калкулираните 4070 лв. на година годишната такса в едно от най- масовите професионални направления „Педагогика“ ще е 2777 лв. за първокурсниците и 2368 лв. за всички останали студенти /тоест 2, 3, 4 курс/. Същата сума, 2777 лв., ще заплащат и новоприетите студенти в професионално направление „Педагогика на обучението по…“ При филологията редукцията е от 4944 лв. на 2973 лв. за първи курс и 2523 лв. за останалите. Студентите 1-ви курс „Психология” ще заплащат 2992 лв., или с 1134 по-малко в сравнение с предишните изчисления. Икономиката е 1858 лв., математиката 3266 лв… При специалност „Право“ скокът е от 920 лв. за учебната 2024/25 г. на 4118 лв. при предишния вариант на закона и настоящи 3012 лв. за първи курс и 2746 за 2, 3, 4, 5 курс.

В професионално направление „Спорт“ таксата е 5868 лв., в „Здравни грижи“ – 5711 лв. на година. Най-скъпо, 6728 лв., ще е обучението по „Музикално и танцово изкуство”, и „Театрално и филмово изкуство“ – 6004 лв. за първокурсниците и съответно 8332 лв. и 7510 лв. за студентите от другите курсове

„Студентите, заплатили такса за първия семестър на учебната 2025/2026 година до влизането в сила на Заповед № 1615/21.08.2025 година, доплащат/получават стойността до размера на коригирана такса в срок до 30.10.2025 година в кабинет 206 „Каса“, сграда „Ректорат“, ул. „Иван Михайлов“ № 66, ЮЗУ „Неофит Рилски“, съобщиха от университета.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА











