От ЮЗУ отвориха терените и съоръженията на спортния комплекс за свободен и безплатен достъп на граждани

Ректорът проф. Марин: Ще поканим учениците и директорите на ЕГ и ПМГ в 8 УК

От ЮЗУ отвориха терените и съоръженията на университетския спортния комплекс за свободен и безплатен достъп на граждани. Така от днес /18.10./ всяка събота от 9:00 до 15:30 ч. физически лица могат да ползват закритата тенис зала с три корта, откритите кортове, да играят футбол в зала.

Както „Струма“ писа, на проведен Академичен съвет преди началото на учебната година ректорът проф. д-р Николай Марин обяви, че хората ще могат да ползва безплатно спортната база. Тогава ръководителят на Югозападния университет коментира, че във връзка с 50-г. юбилей на висшето училище спортно- техническата база ще отвари врати за обществеността в града и областта, както и за други области, в един от почивните дни, тоест в неучебно време.

„Това е комуникационен проблем, който стои пред университета, защото всеки гледа хубавата база и казва: „Тя стои заключена“. И не, не стои заключена, тя се ползва още когато въведохме дисциплината „Спорт“. Друг е въпросът, че всеки, който има клуб, идва и иска да му дадем, ако може, един час да провежда занимания за наша сметка“, каза ректорът и допълни, че много от съоръженията са изградени по европейски проекти и са в устойчивост по тази причини не могат да бъдат отдавани по наем, или ЮЗУ не може да извършва търговска дейност. Проф. Марин посочи, че в община Благоевград има регистрирани около 400 клуба и всеки искал да разполага с материална база, която обаче не е негова. Затова като част от предстоящата годишнина кортовете и залите ще могат да се ползват само от физически лица.

Сега, на последния проведен АС ректорът информира, че вече е изготвен график и до края на календарната година започва безвъзмездното ползване на базите. Съоръженията ще се предоставят в съботните дни, по предварителна заявка. Междувременно в четвъртък /16.10./ на сайта на университета бе пусната и специална платформа. Чрез нея се правят онлайн резервации за трите корта на закрито, тези на открито и залата за футбол. Публикувана и е информация за реда и условията за ползване на спортните терени и съоръжения. Сред указанията и правилата са, че в дните за свободен достъп не се провеждат тренировъчни занимания с треньор/инструктор.

Лицата до 16-годишна възраст задължително се придружават от възрастен.

До спортните съоръжения се допускат само лица с подходящи спортен екип и обувки. Не се разрешават маратонки тип „Джогинг“ или бутони.

На откритите и в закритите спортни съоръжения не се позволява внасянето и използването на храни и алкохолни напитки, тютюнопушене, не се допускат лица в нетрезво състояние. Посетителите и ползвателите са длъжни да не допускат замърсяване на общите части, местата за общо ползване и прилежащия терен около площадките и самите площадки… Установените причинени щети от ползвателите на спортните съоръжения са за тяхна сметка.

Моменти от проведеното заседание, на което ректорът информира членовете на АС за изготвения график и предстоящия Ден на отворените врати

При констатиране на аварии, повреди и/или разрушаване на инсталирано техническо съоръжение, части от сградата и/или прилежащите площи, площадки и съоръжения, незабавно се уведомява представител от обслужващия персонал с цел ограничаване на щетите и своевременно възстановяване на повредите.

На заседанието на Академичния съвет ректорът съобщи и друга новина:

„Във връзка с някои съмнения и предположения, че имаме база, която не се ползва, предлагам следното: Ще направим Ден на отворените врати в 8 учебен корпус /б.р. бившия Механотехникум/ и ще поканим две от водещите училища – учениците на Математическата и Езиковата гимназии, както и директорите във въпросния корпус. Всички факултети, които са там, трябва да организират прояви – симулации, спортни събития и игри, за да разберат, че 8 УК е едно много сериозно място и в него са инвестирани изключително много средства от страна на държавата и Европейския съюз“, каза ректорът по повод предстоящия Ден на отворените в 8 УК, където образователна и научна дейност реализират 4 от 9 факултета, а именно Стопанският, Техническият, по Обществено здраве, здравни грижи и спорт и Факултета по изкуствата.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА