От 1 декември приемат документи за паркиране по адрес в Благоевград

От 1 декември започва приемът на заявления за издаване на талони за живущите в периметъра на зоната за платено паркиране в Благоевград.

Документи ще се приемат в офиса на „Паркинги и гаражи“, ул. Арсений Костенцев“ № 8, от понеделник до петък – 08:30 – 17:30 ч. и събота от 09:00 до 15:00 ч.

Досегашните пропуски, издадени за живущи в зоната, ще бъдат валидни до 31.01.2026 г. включително. След тази дата паркирането ще бъде разрешено единствено с новоиздадените пропуски.

Заявления за талони за пропуски могат да се подават целогодишно и през първия ден на уикенда. Целта е да бъде създадено по-голямо удобство за хората и да бъдат улеснени гражданите, които не могат да заявят услугата в работно време.

Информация и бланки на заявленията може да намерите на: https://pgblg.com/administrativni-uslugi/