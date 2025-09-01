От 1 до 5 септември: Променят организацията на движение по пътя Гюешево – Кюстендил

През следващата седмица – от 1 до 5 септември, за полагане на маркировка ще се променя организацията на движение в посока Радомир, по участък от път I-6 ГКПП Гюешево – Кюстендил – Радомир, от км 0 до 42-ри км. Дейностите ще се изпълняват между 8 ч. и 18 ч., като поетапно ще се ограничава движението в една лента. Трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи.

През седмицата, в същия период от 8 ч. до 17 ч. за възстановяване на уличното осветление на път I-6 в участъка от 25-и до 27-и км, между Кюстендил и Ябълково, ще бъде ограничено преминаването по изпреварващата лента в двете посоки, като трафикът ще се осъществява в активната. Дейностите ще се изпълняват от Община Кюстендил съгласно сключеното споразумение между местната власт и АПИ за предприемане на съвместни мерки по възстановяването на осветлението в участъка.

Предвидените дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да шофират внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.





