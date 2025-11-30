От 1 януари такса смет скача и в Дупница

В Дупница се очаква значителен ръст на такса смет с настъпването на новата година. Увеличението е заложено в план-сметката, която бе публикувана на сайта на кметството. Документите показват, че за периода 2019-2021 година общината е натрупала финансов дефицит в дейностите по чистотата. През 2019 година недостигът е бил 196 000 лева, през 2020 година – над 827 000 лева, докато през 2021 година дефицитът надхвърля 1 269 000 година. Така стигаме до 2024 година, когато разликата е малко над 3 700 000 лева.

Освен покриването на старите задължения, от 2026 година се очаква увеличение на минималната работна заплата до 620 евро, което допълнително ще повиши разходите на общината.

В план-сметката за следващата година са заложени редица дейности, които изискват по-голям финансов ресурс. Сред тях са пробни модели за събиране и извозване на битовия отпадък нови обществени поръчки за фирми-изпълнители, подобряване на разделното събиране и закупуване на нови съдове за смет.

Само за събирането и транспортирането на отпадъците са предвидени над 3 милиона лева, а за третирането им повече от 3,6 млн. лева. За почистване на улични платна, площади и паркове сумата надхвърля 2 милиона лева.

Разходите по план-сметката за такса битови отпадъци за 2026 година са в размер на 8 676 314 лева, които са значително повече от очакваните постъпления. В резултат на тези разходи увеличението на промилите е значително. В Дупница таксата за жилищни имоти нараства от 5,90 промила през 2025 година до 7,70 през 2026 година. Още по-голям скок се предвижда за селата на територията на община Дупница – от 6,80 на 10,20 промила. Така в града разликата ще бъде между 41 и 16 лева, докато в селата между 15 и 9 лева. Целта е да се компенсират по-ниските данъчни оценки на имотите и високите разходите по обслужването им в селата.

Планираното увеличение ще бъде обсъдено на декемврийската сесия на Общинския съвет и се очаква да предизвика голямо недоволство у дупничани.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ



