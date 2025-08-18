От 11 поканени фирми да санират 4 блока в Благоевград никоя не внесе оферта

Нито една оферта не е постъпила в община Благоевград от строителни фирми, желаещи да кандидатстват за саниране на 4 блока, одобрени за енергийно обновяване в Етап II на процедурата по Националния план за възстановяване и устойчивост. Сградите са на ул. „Полк. Дрангов“ 12, на ул. „Хр. Татарчев“ 27, на ул. „Д-р Вл. Бъчваров“ 5 и на ул. „Мара Бунева” 11, вх. А и Б, и това е вторият неуспешен опит на общината да намери изпълнител след проведени преди време обществени поръчки без резултат. Общата стойност на поръчката, включваща четирите блока, е 901 075,45 лв. без ДДС. В опит да провокира интереса на местните дружества преди 2 седмици от кметството изпратиха покана до 11 благоевградски строителни фирми – „Вендес-инженеринг“ ЕООД, „Бодрост-96“ ЕООД, „Стилстрой-М“ ООД, „Растер Юг“ ООД, „Феникс ИК“ ЕООД, „Диана 7“ ООД, „Вип трейд енд билд“ ЕООД, „Билд инвест 2016“ ЕООД, „Браво строй“ ЕААО, ЕТ „Маргарита-П- Иван Костадинов“ и „Престиж бизнес-93“ ООД. Вчера бе денят, определен за отваряне на постъпилите предложения, но собствениците на жилища в четирите кооперации отново остават разочаровани заради липсата на бизнес интерес от страна на строителите в областния град.

Припомняме, че разходите на одобрените за саниране в Етап II на процедурата жилищни сгради ще се плащат смесено, като 20 % от цената се поема от собствениците.

Предстои общината да излезе с решение за изход от ситуацията за намиране на изпълнители на четирите поръчки.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА





