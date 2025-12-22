От 15 декември Благоевград в топ 10 на областните центрове с най-мръсен въздух

От 15 декември Благоевград неизменно е в списъка на българските градове с най-мръсен въздух, показва Националната система за контрол качеството на атмосферния въздух, поддържана от Изпълнителната агенция по околна среда. Преди това в списъка фигурираше главно Перник.

На 18 декември Благоевград е бил с 1,33 пъти превишение на нормата на фини прахови частици /ФПЧ/ във въздуха, която е 50.0 микрограма на кубичен метър. Измерените стойности са повече, отколкото във Варна, Видин, Смолян и Шумен за същия ден, но далеч по-малко от Перник, където замърсеността с фини частици е била 2,8 микрограма/куб.м над нормата.

Мъглата тегне денонощно над Благоевград и краят не й се вижда



На 17.12.2025 г. превишението в Благоевград по този показател е 1,09 пъти, докато в Перник е регистрирано 2,25 повече от допустимото. Ден по-рано превишението на стойностите в двата области центъра е съответно 1,12 и 1,77 микрограма/куб.м..

Причината за превишенията на средните дневни норми за ФПЧ във въздуха е използването на твърдо гориво в битовия сектор и емисии от автомобилния транспорт, съчетано с неблагоприятни метеорологични условия, коментират специалистите. През всичките тези дни мъглата е почти през целия ден беше затиснала Благоевград и промяна не се очаква скоро. Освен това заради студеното време хората масово ползват колите си за придвижване, защото от седмица такситата в града возят на някакви „празнични“ тарифи и все по-малко хора могат да си ги позволят. В добавка от събота голяма част от работещите са в отпуск заради предстоящите празници, поради което печките и камините в стаите работят на максимална степен, а всичко това допълнително усложнява обстановката с въздуха на благоевградчани.

Освен ФПЧ бюлетинът следи още няколкоосновни показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух съгласно националното и европейско законодателство, като серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид и озон. По другите показатели през тези дни завишения няма.

Замърсяването на въздуха достига пик сутрин и може да създаде сериозни рискове за здравето, особено за хора с белодробни заболявания, предупреждават лекарите.

От миналата година община Благоевград изпълнява проект за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление. Общата стойност на проект е 21 725 799.06 лева. Домакинствата, чиито отоплителни уреди ще бъдат подменени, ще бъдат над 4000. Във втория етап на програмата кандидатите да си сменят кюмбетата с топловъздушни камини на пелети или дървесен чипс, пелетни котли, термопомпи и сплит системи могат да подават заявления в община Благоевград до 30 януари 2026 г.

ВАНЯ СИМЕОНОВА