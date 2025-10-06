От 15 ч. днес до второ нареждане! Спират достъпа до Елените

Четвърти ден след водното бедствие в Елените. В неделя екип на Софийския университет и БАН пристигна на място с най-модерна техника, за да заснеме и картографира наводненото ваканционно селище. Целта – да не бъдат заличени следите от бедствието след разчистването на улици и хотели. С помощта на дрон и въздушна лазерна алтиметрия учените създават прецизен 3D модел на терена, за да анализират какво е предизвикало голямата вълна и какви грешки са допуснати при застрояването на района.

„Особен интерес за нас представляват малките водосбори, при които вълната се вдига много бързо. Имаме две цели – чисто научна и да помогнем на държавата. Ако тя иска нашите данни, ще ги предоставим”, уточни доц. д-р Стелиян Димитров от Национален учебен център „Геопространствени изследвания и технологии” към СУ „Св. Климент Охридски”. „Стана ясно, че размерите на човешките алчност и глупост са безгранични”, добави ученият.

Оказа се, че във високата част на долината има голямо незаконно сметище. Водата трябвало да се оттече по тръба, която според специалистите била недостатъчно голяма за целта.

Властите спират достъпа до курортния комплекс от 15 ч. днес до второ нареждане. Още в неделя полицията постави контролно-пропускателни пунктове, включително с цел да запази имуществото на евакуираните хора от мародерства. Собствениците на магазини и жилища ще бъдат допускани, за да приготвят стоката си и да приберат най-необходимите си вещи, подчертаха от полицията.

Системата BG-Alert беше задействана с предупреждение за очаквани валежи и за предстоящото затваряне на курорта.

По разпореждане на премиера Росен Желязков до вторник всички министерства трябва да докладват готовността си по изпълнение на трите основни документа, свързани с бедствията.

Търси се и допълнителен механизъм за подпомагане на пострадалите от природните стихии по Черноморието. Извън обезщетението в размер на 1914 лева, както и еднократната помощ за закупуване на унищожени електроуреди, се обсъжда вариант държавата да осигури и допълнителни 3000 лева за пострадалите от наводненията.

„Двамата мародери, които бяха заловени, са задържани за срок до 72 часа. Предстои Прокуратурата да поиска постоянния им арест. Разбили са осем жилища. От имот на българин са откраднати два лаптопа, а от украинци – сумата от 4500 лв.”, уточни директорът на ОДМВР – Бургас ст. комисар Владимир Маринов.

Пожарната разчиства курортното селище от отломки, автомобили и наноси. „Екипите, които работят на терен, са в готовност за своевременна евакуация”, подчерта Инсп. Георги Божков от РСПБЗН-Несебър.

Според Анастасия Стойчева от НИМХ 250 литра на квадратен метър валежи наистина е имало в Кости, но в Елените паднали между 85 и 121 литра.

Темата в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS коментира и д-р Валентин Симеонов, който е учен от Института по технологии в Лозана, Швейцария. „Това, което виждам, е съчетание от климатични промени и, бих казал, планирана катастрофа. Дерето е застроено по такъв начин, че предизвиква катастрофата. Реката в долната си част е запушена – тя минава през канал. Това дере събира вода от няколко области. За щастие има гора. Ако я нямаше – нещата щяха да са по-лоши”, посочи той.

Експертът коментира, че трябва да очакваме подобни събития и за в бъдеще. „Екстремните явления ще стават по-чести, по-продължителни и по-интензивни. Климатичните промени се ускоряват. През януари глобалната температура надвиши 1,6 за 2024 г., а се очакваше да се премине границата от 1,5 градуса не по-рано от 2037 г.”, заяви д-р Симеонов. Той обясни, че причините са няколко, а процесът е започнал още през 70-те години.

Потопът в Елените коментира и председателят на Научно-техническия съюз по транспорта инж. Ясен Ишев. „Според мен 90% от проблема се състои в нас, хората. Ние допускахме това презастрояване, тези промени на ПУП, без да се съобразяваме, че това е било корито на река. Да, сега е сухо, но идва момент, в който се напълва с вода. И това съоръжение мижаво, което е направено там с идеята да прокара някаква вода, изобщо не може да защити. Това е бутафория, не е оразмерено по никакви правила и норми”, заяви инж. Ишев.

„Този ПУП е минал през няколко инстанции. Одобрява се проектът – всичко изглежда наред. Някой се е подписал и е сложил печати, но ги е поставил върху проект, който е нереалистичен и води до всички тези проблеми”, коментира инж. Ишев.

Според областния управител на Бургас Владимир Крумов трагедията в Елените е плод на комбинация от грешки.

По думите на съветника на министъра на вътрешните работи – гл. ком. Николай Николов, един от огромните проблеми е именно застрояването на дерето. Той заяви, че очаква експертите да дадат ясни отговори, за да може да се вземат поуки и, ако се налага, законови промени.

Гл. ком. Николов предупреди, че във вторник реките в областите Шумен и Търговище ще вдигнат нивата си.