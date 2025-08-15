От 18 до 22 август се променя организацията на движение по пътя Гюешево – Кюстендил

От 18 август до 22 август ще се променя организацията на движение по път I-6 ГКПП Гюешево – Кюстендил – Радомир, от км 0 до 42-ри км в посока Радомир, поради полагане на маркировка. Дейностите ще се изпълняват между 8 ч. и 18 ч. и поетапно ще се ограничава движението в една лента. Трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но предвидените дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да шофират внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.





