От 23 август жителите и гостите на Благоевград ще могат да се насладят на Лятно кино

Благоевград и Кинематограф вече имат авантюра със зимните ни киновечери, а сега връзката преминава на следващ етап – лятно кино под звездите пред Операта! Благоевград и Кинематограф ще танцуват танца си на площад Македония под формата на прожекции на най-новите и добри къси български и чуждестранни филми в жанра на късото кино през Август и Септември. Преоткрийте благоевградските вечери с чашка култура на открито и я споделете с други любители на младото ни филмово изкуство.

Заповядайте на 23 Август в 21:00 часа, среща под звездите!

Вход свободен!

Програма на прожекциите:

23.08.2019 г.

21:00 ч.

1. КАК ДА НАДЕБЕЛЕЕМ ЗДРАВОСЛОВНО-Режисьор: Кеворк Асланян | България | 2016

2. МОЖЕ БИ УТРЕ-Режисьор: Мартин Илиев | България | 2017

3. СЛАДКИ-Режисьор: Деян Цвятков | България | 2018

4. НЕПОЗНАТИ-Режисьор: Камелия Петрова | България | 2019

5. PREMATURE-Режисьор: Гюнхилд Енгер | Норвегия | 2013

30.08.2019 г.

21:00 ч.

Нова българска анимация:

1. СИВО-Режисьор: Иван Русев | България | 2005

2. FLUTTER-Режисьор: Владимир Тодоров | България | 2016

3. ЗАРАДИ МАМА-Режисьор: Антоанета Четрафилова | България | 2013

4. ЩАСТИЕ-Режисьор: Димитър Димитров | България | 2017

5. КРЪВТА-Режисьор: Велислава Господинова | България | 2012

6. СИВО И СИВО-Режисьор: Борислав Ингилизов | България | 2012

7. ПОРТАЛИ-Режисьори: Симеон Сокеров, Виктор Мъжлеков | България | 2013

8. 20 РИТНИКА-Режисьор: Димитър Димитров | България | 2017

9. ИМИТАТОР-Режисьор: Дани Лазаров | България | 2012

10. МИКРОРАЙОН-Режисьор: Ивелина Иванова | България | 2017

11. ЖАР ПТИЦА-Режисьор: Велислава Господинова | България | 2017

12. МАЛОУМНОТО ДЕТЕ-Режисьор: Анимитър | България | 2017

13. ВЪЛШЕБНИЯТ СЛАДКИШ НА ЛЕЛКА БРЕЛКА-Режисьори: Димитър Димитров, Свилен Димитров | България | 2014

03.09.2019 г.

20:30 ч.

1. ЗЕВС-Режисьор: Павел Веснаков | България | 2015

2. БАТМОБИЛ-Режисьор: Деян Барарев | България | 2016

3. THE ARTIST-Режисьор: Джонас Гримас | Швеция | 1987

4. THE SMOKE-Режисьор: Иван Плечев | Русия | 2017-

5. СИНЪТ-Режисьор: Христо Симеонов | България | 2015

13.09.2019 г.

20:30 ч.

1. ДОБРИ-Режисьор: Орлин Милчев | България | 2016

2. ОБИР-Режисьор: Мария Николова | България | 2017

3. НА ЧЕРВЕНО-Режисьор: Тома Вашаров | България | 2016

4. 10 МЕТРА И НЕЩО-Режисьор: Йордан Михайловски | България | 2019

5. THE ROAD FROM KARAKOL-Режисьор: Фиц Кахал | САЩ | 2013

20.09.2019 г.

20:30 ч.

1. ШШШТ… ПОПЕЙ МИ!-Режисьор: Андрей Волкашин и Петър Вълчев | България | 2012

2. SEEN-Режисьор: Петър Бояджиев и Николай Драганов | България | 2019

3. ПАРТНЬОРИ-Режисьор: Деймиън Ривера | България | 2017

4. TWO CARS, ONE NIGHT-Режисьор: Таика Уаитити | Нова Зеландия | 2003

5. БРАК-Режисьор: Слава Дойчева | България | 2018

27.09.2019 г.

20:30 ч.

Чуждестранно кино:

1. I KNOW YOU FROM SOMEWHERE-Режисьор: Andrew Fitzgerald | САЩ | 2016

2. THE CLAP-Режисьор: Geoff Lindsey | Великобритания | 2004

3. PIPAS-Режисьор: Manuela Moreno | Испания | 2013

4. THE VALUE OF WORK-Режисьор: David Graeber | Великобритания | 2016

5. EINSTEIN-ROSEN-Режисьор: Olga Osorio | Испания | 2016

6. THE GLOAMING-Режисьор: Niko NoBrain | Франция | 2010

7. THE 7 INGREDIENTS OF CREATIVITY-Режисьор: Cedric Villani | Великобритания | 2016

8. OUT OF THE WATER-Режисьор: Duong-Van-Huyen-Simon | Франция | 2018

9. IN BETWEEN-Режисьор: Rolf Steinmann | Германия, Норвения | 2015

10. THE OCEANMAKER-Режисьор: Lucas Martell | САЩ | 2014

11. OVERVIEW-Режисьор: Guy Reid | Великобритания, САЩ | 2012

12. FINAL OFFER-Режисьор: Mark Slutsky | САЩ | 2018

