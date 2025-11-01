От 3 до 7 ноември асфалтират улиците в карето зад Операта в Благоевград

В понеделник, 3 ноември, започва асфалтиране на улиците в карето зад Операта – „Аргир Манасиев“, „Иван Вазов“, „Иларион Макариополски“ и „Св. Иван Рилски“. Ще бъдат положени два слоя – биндер (първи основен слой асфалт) и износващ пласт асфалтобетон.

В тази връзка и за осигуряване на безпрепятствена работа на строителната техника, в периода от 3 до 7 ноември, в посочените участъци ще бъде преустановено движението и паркирането на автомобили. Община Благоевград призовава живеещите в района да преместят автомобилите си извън четирите улици.

Предстои да бъдат поставени хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, които ще осигурят безопасно движение на автомобили и пешеходци.

Четирите улици бяха основно ремонтирани с финансиране от държавния бюджет по Националната програма на МРРБ за подобряване на общинската инфраструктура, предоставено по спечелен от община Благоевград проект. Това даде възможност да бъде подменена изцяло остарялата подземна водопроводна и канализационна инфраструктура, което ще намали значително риска от аварии, загубите на вода и опасността от връщане на отпадни води в мазета. Изградени са нови тротоари, което ще подобри сигурността и удобството за пешеходците.