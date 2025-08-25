От 3.5 ст. на 47 ст. се е увеличила цената на кв.м придобита земя в община Дупница

Цената на кв.м придобита земя в Дупница се е увеличила над десет пъти. 47 ст. за кв. метър е стойността на общинска земя, записана в счетоводните документи на Дупница, установява Сметната палата. За сравнение, през 2022 г. квадратният метър е струвал 3,5 стотинки.

От доклада става ясно, че към 31.12.2024 г. новопридобитите безвъзмездно от общината имоти (земи) са 91 броя с обща площ от 1,4 млн. кв.м (1395 дка). Те са записани в активите на общината по данъчната им оценка – на обща стойност от 654 693 лв., което прави средно по 0,47 лв. на кв.м.

Данъчната оценка може да се използва при първоначалното признаване на активите, но само доколкото се явява надежден индикатор за т. нар. „справедлива стойност“ на съответния имот. В противен случай тя не би следвало да се взема предвид, а да се определи „справедлива стойност“, базирана на пазарни критерии, каквито са нормативните изисквания на Министерството на финансите.

Според Закона за общинската собственост общинските имоти не могат да се продават на цена, по-ниска от данъчната оценка. Но когато тя е твърде ниска, това би могло да се използва като предпоставка за изкупуване на безценица.

В община Дупница от няколко години е практика новопридобити безвъзмездно земи да се заприходяват по данъчна оценка, която е значително по-ниска от справедливата им стойност.

