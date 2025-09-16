От 421 деца, родени през 2018 г. в Дупнишко, 102 не живеят в родния си град, 319 пристъпиха училищния праг за първи път

319 деца в община Дупница прекрачиха прага на класните стаи в училище за първи път. Общият брой на формираните паралелки в първи клас през новата учебна година е 16. Разпределението по училища показва, че в най-голямото школо в града, а именно СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, ще има четири класа с първолаци. В основните училища „Неофит Рилски“, „Евлоги Георгиев“, „Св.св. Кирил и Методий“ и „Св. Климент Охридски“ паралелките ще бъдат по две.

В ОУ „Христаки Павлович“, намиращо се в близост до ромския квартал „Горна махала“, е сформирана една паралелка. Именно това школо единствено остава сегрегирано. Иначе децата от ромски произход, които за първи път ще стъпят в училище, са 35 и те са разпределени пропорционално, съгласно правилата в системата за прием.

Първокласниците в ОУ „Христо Ботев“ в село Крайници първокласниците са едва 7, в яхиновското ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ са 10, а в саморанското ОУ „Христо Ботев“ – 13.

Припомняме, че през в началото на миналата учебна година първолаците в община Дупница бяха 313. Тогава отново СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ имаше най-много паралелки – 3, като толкова имаше и в ОУ „Неофит Рилски“. Сега обаче още по-голяма част от родителите са предпочели децата им да чуят първия звънец именно в най-голямото школо в града.

Справка в базата данни на ГРАО за постоянен и настоящ адрес показва, че децата, които са родени в община Дупница през 2018 година, са 421. От тях обаче малко 102 към момента не живеят в родния си град.

Заместник-кметът Валентина Караганова и директорът на ОУ ,,Евлоги Геориев“ Тодор Петков Първолаците в ОУ ,,Евлоги Георгиев“. Първокласниците в СЕУ ,,Св. Паисий Хилендарски“ са най-много



От всички записани първолаци 36 са ученици на 6-годишна възраст или пък са от други общини.

От отдел „Образование“ към община Дупница поясниха пред репортер на „Струма“, че се очаква от 2026 година приемът на документи за първокласниците да бъде електронен. Подобна практика вече бе въведена в десетки други общини на територията на страната.

Кметът Първан Дангов посети основните училища в града ,,Св.св. Кирил и Методий“ и ,,Христаки Павлович“ и пожела на всички ученици попътен вятър и много успехи.

Неговите заместници Бойко Христов и Валентина Караганова пък бяха официални гости в ОУ ,,Евлоги Георгиев“.

За всички ученици и техните родители пък имаше подготвени изненади от кметството. На централния площад ,,Свобода“ имаше арка с балони и пожелание към децата на Дупница. През целия ден учениците се снимаха там за спомен и изпращаха снимките на своите близки.

