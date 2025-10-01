ОУ „Христо Смирненски“ в Радомир тържествено отбеляза патронния си празник

„Да бъде ден!“ – под този надслов ОУ „Христо Смирненски“ в Радомир отбеляза патронния си празник. За първи път беше изпят химнът на училището, създаден от дългогодишния учител Лили Станимирова. В този ден ученици, учители и родители се прекланят пред делото на своя патрон – поета на народа Хр. Смирненски. Учениците се включиха в инициативата за изграждане на военен паметник в града и се срещнаха с председателя на инициативния комитет Славчо Свиленов.

Празничната програма по повод патронния празник се състоя в двора на училището. Тя започна под звуците на фанфарния оркестър и продължи с вдъхновяващ рецитал на стихотворенията на Смирненски.

Ученици и учители преминаха в шествие до площад „Свобода“, където ги посрещна кметът на общината Кирил Стоев. В поздрава към учителите и учениците Стоев каза: „Празникът ви е доказателство, че духът на Христо Смирненски живее в нашия град чрез вашите усилия, талант и желание за знание. Радомир се гордее с вашите успехи и вярвам, че те ще продължат да се множат“.

В знак на уважение и признателност кметът Стоев подари на училището икона на Свети Димитър – закрилник на града. Учениците и ръководството на училището му връчиха стихосбирка с творби на Христо Смирненски.

На събитието присъстваха заместник-кметът на община Радомир Станислава Генадиева, директорът на училището Румяна Давидкова и учителите Димитрова и Янкова, които бяха заедно със своите възпитаници.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





