Официалното класиране на фестивала „Свири ми се, пее ми се, оро ми се игра“ е готово, вижте го

Официалното класиране на фестивала „Свири ми се, пее ми се, оро ми се игра“ в село Баня е готово.

Петчленното жури имаше нелекта задача да даде оценки на най-добрите сред близо 200 изпълнения.

Осмото издание на националния фолклорен фестивал в село Баня бе открито тържествено, с шествие, с много танци, хора и изпълнения.

Официалният старт бе даден от кмета на Община Разлог инж. Красимир Герчев и от кмета на село Баня Николай Ушев.

Вторият ден от фестивала бликаше от български фолклор от близо и далече. Близо 50 изпълнители/състави/групи бяха представени пред журито и публиката.

Кулминация бе гостуването на Иван и Ивана Дякови, които допринесоха за хубавия финал на деня и приканиха на дълго хоро.

Въпреки лошото време, фестивалът продължи и през третия ден, когато се представиха още много участници.

Осмият национален фолклорен фестивал „Свири ми се, пее ми се, оро ми се игра“ в село Баня премина, наситен с фолклор от цяла България, наситен с музика, обич и прекрасни емоции.





