Официално: Карнавалът в Рио де Жанейро започна с коронацията на крал Момо

Започна емблематичният карнавал в Рио де Жанейро. Както повелява традицията началото на 5-дневните тържества беше Дадено с коронясването на краля на радостта и веселието – Момо, предава Ройтерс. Кметът на бразилския мегаполис Едуарду Паеш му връчи огромния сребърно-златен ключ на града на официална церемония.

Крал Момо е една от популярните фигури – неизменно свързвана с карнавала. В гръцката митология Момо е богът на веселието и забавленията.

Този символичен жест бележи официалното откриване на карнавалния сезон в Рио, който всяка година привлича милиони туристи от цял свят. Те ще се веселят през следващите пет дни и ще наблюдават впечатляващите паради на школите по самба на „Самбадрома“.