Официално! Николай Младенов вече е върховен представител за Газа

Белият дом обяви списък с членовете на Съвета за мир в Газа, който според плана на президента на САЩ Доналд Тръмп временно ще управлява палестинския анклав, където насилието продължава въпреки крехкото примирие, влязло в сила през октомври, предаде Ройтерс.

Сред членовете ще бъдат американският държавен секретар Марко Рубио, специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф, бившият британски министър-председател Тони Блеър и зетят на Тръмп – Джаред Къшнър, съобщи Белият дом. Тръмп ще бъде председател на Съвета за мир, съгласно обявения план.

Избраният за генерален директор на Съвета за мир Николай Младенов, бивш български министър на отбраната и външните работи и бивш пратеник на ООН за Близкия изток, ще заема поста на върховен представител за Газа.

През октомври Израел и палестинската въоръжена групировка „Хамас“ подписаха плана, който гласи, че палестинският комитет от технократи, който ще управлява ивицата Газа, ще бъде контролиран от т. нар. международен Съвет за мир, чиято задача ще бъде да наблюдава управлението през преходния период.

Сред останалите членове на Съвета за мир ще бъдат милиардерът и изпълнителен директор на инвестиционния фонд „Аполо Глобъл Мениджмънт“ (Apollo Global Management) Марк Роуан, президентът на Световната банка Аджай Банга и съветникът на Тръмп – Робърт Гейбриъл, съобщи Белият дом.

В изявлението на Белия дом се посочва, че всеки от тях ще отговаря за определена област, която е от решаващо значение за стабилизацията и дългосрочния успех на Газа, включително, но не само, изграждане на капацитет за управление, регионални отношения, възстановяване, привличане на инвестиции, мащабно финансиране и мобилизиране на капитал. В изявлението не се посочва как точно ще бъдат разпределени отговорностите между членовете.

Редица експерти и защитници на правата на човека са заявявали, че Тръмп, който ръководи съвет за надзор на управлението на чужда територия, наподобява на колониална структура, а участието на Блеър беше силно критикувано миналата година поради ролята му във войната в Ирак, отбелязва Ройтерс.

Генерал-майор Джаспър Джефърс, бивш командир на специалните операции на САЩ, ще бъде назначен за командир на Международните сили за стабилизация (International Stabilization Force – ISF), съобщи Белият дом.

Резолюция 2803 на Съвета за сигурност на ООН, приета в средата на ноември, упълномощи Съвета за мир и страните, които работят с него, да учредяват тези сили в Газа. БТА