Официално: Никола Цолов ще кара във Формула 2 догодина

Никола Цолов ще кара във Формула 2 през сезон 2026. Това обяви неговият настоящ отбор „Кампос Рейсинг“. Българската звезда в автомобилния спорт впечатли с изявите си през тази година, като завърши втори в генералното класиране на Формула 3.

Новината беше обявена в социалните канали в интернет на самия отбор и Формула 2.

Той ще бъде първият българин достигнал до подобно ниво в автомобилния спорт.

„Още в Барселона през тази година започна процесът по преминаването ми във Формула 2 – в началото на юни. Успях да се отпусна повече, защото напрежението, за да спечеля тази позиция беше доста високо. В момента, в който получих новините, че е почти реално потвърдено, успях да се отпусна във втората половина на сезона. Предстои ми пътуване до Азербайджан, за да присъствам на официалните тестове на Формула 2. Нямам търпение, още не съм карал колата. За първи път съм обявен предварително“, разкри Цолов.

По думите му много труд, упоритост и отдаденост се крие зад постигнатия успех. „Изпитах много емоции, както хубави, така и лоши. Това ме направи само по-силен, което пролича по резултатите. Мисля, че сега е правилният момент да премина във Формула 2, готов съм за тази стъпка. Скоростта е най-доброто ми качество“, допълни българският състезател.

„Изключително съм щастлив да продължа кариерата си и да направя следващата крачка във Формула 2 отново с „Кампос“. Една стъпка по близо до мечтата съм“, коментира Цолов в Instagram профила на Формула 2.





