След бурни дебати Общинският съвет гласува ВиК – Дупница да бъде обявено в ликвидация (ОБНОВЕН)

Председателят К. Костадинов: Нужни са 150 милиона лева за ремонт на мрежата, иначе ще има режим на водата * Н. Табаков от ПП-ДБ: Излиза, че за цялото фиаско на водното дружество от 2016 г. насам никой няма вина, затова казвам на дупничани, че аз съм виновен



Общински съвет – Дупница гласува местното ВиК да бъде обявено в ликвидация, като срокът за това е 6 месеца. Това бе една от най-важните точки, залегнали в 14-ото редовно заседание на местния парламент и съвсем очаквано предизвика бурни дебати.

„Ще върна лентата назад. Когато през 2013 година Народното събрание прие стратегия за развитие на водния сектор, ни казаха, че или вървим по нея, или не. Тогавашният Общински съвет бяхме твърдо против обединението с „Кюстендилска вода“. Само че още тогава, ако си отговорен политик и мислиш за бъдещето, ще знаеш, че в Дупница имаме загуби на вода над 75%. Това е като вземеш сумарно колко влиза във водопреносната система и колко се отчита. Тогава 75% загуби на вода изглеждаше лошо. Обаче 75% през тази година означава, че Дупница няма да има вода. Тази година се разминахме на косъм. Имаше дни, в които резервоарите бяха на 8-10%. Миналата година имаше един полуден, в който просто нямаше вода в резервоарите. Ако водопреносната система не се ремонтира поне частично, това значи, че в този град ще има режим на водата. Да не говорим пък какво се случва в селата… Какво е възможното решение? Към 2016 година изчисленията бяха, че са необходими 100 милиона лева за ремонт. През 2021 година ВиК – Дупница направи нови изчисления, че са нужни 150 милиона лева. Откъде община Дупница да вземе 150 милиона лева?”, изказа се емоционално председателят на местния парламент Костадин Костадинов.

Отношение по най-болната тема за дупничани взе и Николай Табаков от ПП-ДБ, който винаги е бил сред най-активните, когато става дума за местното ВиК:

„Излиза, че за цялото фиаско на ВиК – Дупница от 2016 година насам няма никой виновен. Беше ми казано на няколко пъти, че за двата месеца, в които съм бил депутат, не съм оправил бакиите на водното дружество… Сега аз ще застана с името си и ще поема цялата вина днес. Може би човек трябва да поеме вината за тази ликвидация, която гласуваме. Аз, Николай Димитров Табаков, поемам цялата вина за това, че ВиК – Дупница от 2016 година насам беше докарано до просешка тояга, до милиони загуби, до неизплащане на заплати в продължение на месеци, дори не бяха плащани и телефоните на инкасаторите. За всичко това казвам на дупничани, че аз съм виновен! Ето, някой човек да поеме вината… Бях обвиняван, че като депутат не съм направил нищо. Сега, като общински съветник, поемам цялата вина за ВиК“.

След тези думи на Н. Табаков председателят К. Костадинов му каза, че в случая сарказмът е неуместен:

„Кой е виновен за ВиК? Ето ви простата цифра: ВиК събира около 2 милиона лева на година от цената на водата. Това е от 2009 година. Тогава заплатата е била 300 лева и тези пари са стигали. Обаче същата тази цена през 2021 година вече не стига и са нужни още между 500 000 и 1 000 000 лева. Оттам се стигна до проблемите на ВиК и то започна трупа загуби и загуби. А само КЕВР може да увеличи цената на водата. А оттам не го правят, защото такава била стратегията за водния сектор. Кой е виновен за ВиК – Дупница? Г-н Табаков, защо трябва да използвате сарказъм? Ако Вие имате вина, това е, че можехте да предложите промяна в Закона за водите и промяна в стратегията. Вие не го направихте, може би от нивото на парламента проблемите на една малка община изглеждат дребни. Обаче проблемите на община Дупница с водата и сушата си остават. Това трябва да ни бъде фокусът“.

Н. Табаков Б. Христов



Припомняме, че официално ВиК – Дупница се присъедини към „Кюстендилска вода“ в края на лятото на 2024 година. Местният воден оператор бе изпаднал в много тежко финансово положение, като не можеше да извършва търговска дейност и нямаше възможност да плаща заплатите на работещите там.

Бе взето решение още Василка Василева да бъде освободена като управител на водния оператор и я избра за ликвидатор.

Местният парламент гласува още една решение, свързано с темата. Общинските съветници определиха сумата от 20 хиляди лева от бюджета на общината да бъдат отделение за ликвидацията на дружеството. От тях малко над 18 хиляди лева ще бъдат насочени за изплащането на забавени заплати към хората, които са работили там и все още чакат заплатите си.

„Още от първия ден платихме заплати на хората във ВиК и разни политически групи дори ни пратиха на съдебни дела за това. Каквото можем да направим и както можем юридически да изчистим тези заплати, ще го направим и го правим. Няма за какво да бъдем обвинявани по тази тема“, взе отношение по думата и заместник-кметът Бойко Христов.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ

