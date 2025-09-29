ОФК „Беласица“ /Петрич/ изплува финансово от дъното – при бюджет от 1,5 млн. лв. завърши с печалба 2024 г., „Озеленяване“ единствено от общинските дружества с нулев резултат

Сметките на Общински футболен клуб „Беласица” ЕООД за 2024 г. бяха единствените от отчетите на петричките общински дружества, които предизвика леко вълнение на септемврийската сесия на ОбС. Според отчета декларираната печалба за 2024 г. на клуба е в размер на 25 000 лв., което е сериозен плюс над баланса на „Беласица“ от 2023 г., когато той завърши със загуба от 86 000 лв. В полза на клуба са и други цифри във финансовия отчет: непокритата загуба на дружеството за миналата година е 210 000 лв., при 124 000 лв. за 2023 г., а приходите от 1 470 000 лв. са с близо 200 000 лв. повече от предходната година.

В същия момент задълженията на дружеството за 2024 г. са 335 000 лв., което е с 37 000 лв. повече в сравнение с 2023 г., а за 1 г. разходите на „Беласица“ са набъбнали със 72 000 лв. и са достигнали 1 443 000 лв.

Явно разходната част на футболния бюджет провокира съветника Стоян Руйков да зададе привидно риторичния въпрос кой управлява ОФК „Пирин“. Причината: в комисиите, където точката бе разглеждана предварително, станало ясно, че има общински служители, които имат право да теглят от сметката на клуба. В хода на дебата стана ясно, че питането касае общинския служител Богдан Драгулев. Другите въпроси бяха защо, след като бюджетът на клуба е 1,5 млн. лв., децата си купуват сами екипировката, вярно ли е, че има забавяне на заплати, както и че някои футболисти са с по 4000-5000 лв. месечни възнаграждения?

Ст. Руйков

„Да, Драгулев, чийто ресор в общинската администрация е спорт и футбол, го ползваме да подпомага клуба, защото няма нужда да раздуваме щата на ОФК с поредния експерт. И не само няма забавяне на заплатите, ами преди повече от 15 дни сме превели по 1 заплата напред. Ние сме един от изрядните клубове, макар че за съжаление го няма резултата, който всички петричани очакваме“, обясни градоначалникът.

От останалите общински дружества най-голяма печалба отчете „ВиК“ ЕООД – 223 000 лв., при едва 31 000 лв. през 2023 г. Дружеството има вземания в размер на 641 000 лв., а задълженията му са 886 000 лв. При приходи от 4 494 000 лв. разходите му са били 4 246 000 лв.

Значително по-скромна печалба декларира „Обредна дейност“ ЕООД – 7000 лв., което е само с 1000 лв. повече от печалбата им през 2023 г. Дружеството отчита още задължения от 26 000 лв. и разходи от 690 000 лв.

На плюс с 11 000 лв. е приключил 2024 г. Общински медицински център ЕООД. Разходите на дружеството са 351 000 лв., или с 31 000 лв. повече от предходната година. С 40 000 лв. пък са се увеличили приходите за 1 г., за да достигнат до 363 000 лв.

Последното общинско дружество – „Озеленяване Петрич” ЕООД, е единственото с нулев финансов резултат. През 2023 г. е имало печалба от 4000 лв. Непокритата загуба е 21 000 лв., задълженията – 59 000 лв., а приходите и разходите са по 461 000 лв.

ВАНЯ СИМЕОНОВА





