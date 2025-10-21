Оцеля! Пирин – Благоевград изплати дълговете си към НАП

Професионалните футболни клубове Спартак Варна и Пирин Благоевград ще продължат участието си съответно в Първа и Втора лига.

Те бяха застрашени ако не изплатят задълженията си към НАП, играчи и треньори да им бъде отнет лиценза за първенствата.

Ето какво съобщиха официално от Лицензионната комисия към БФС:

„Във връзка с определения от срок за изпълнение на финансовите критерии от страна на ФК „Спартак 1918“ (Варна) и ПФК „Пирин 22“ (Благоевград), уведомяваме, че и двата клуба са спазили поставения краен срок и са представили документи, удостоверяващи съответствие с изискванията на Наредбата за национално клубно лицензиране. Предстои обработка и анализ на представената информация от страна на Лицензионната администрация. Окончателното становище ще бъде оповестено в най-кратък срок“, написаха на сайта на БФС.