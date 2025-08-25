Очаква се забраната за използване на мобилни телефони в клас да влезе в сила през ноември

Вероятно още през ноември ще влезе в сила забраната за ползване на мобилни телефони от учениците в клас. Това ще стане след приемането на измененията в Закона за предучилищно и училищно образование. Това съобщи кореспондентът на БТА в Бургас Мая Стефанова, цитирайки министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.

Вълчев допълни, че в изпита по математика след седми и след десети клас в Националното външно оценяване ще има малко задачи – осем в седми и шест в десети клас. Те ще включат познаване на основни базови понятия от природните науки. „Това ще продължи да бъде изпит по математика, доколкото ще бъде изпит от изцяло математически задачи, но една част от тях ще изискват прилагане на знания от природните науки. Нищо повече от това, което има в учебните програми. Няма да се изисква да знаят формули и да заучават понятия, а само да решат практически задачи“, каза министърът.





