Още двама мъже и една жена от Дивотино с хепатит

Още двама мъже и една жена от пернишкото село Дивотино са диагностицирани с хепатит А. Това соче спровка със сайта на Регионалната здравна инспекция в Перник.

Болните са в следните възрастови групи: 20-24 г. – 1, 50-54 г. – 1 и 55- 59 г. – 1 случай. Заболелите са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“ в Перник и УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив.

Извършени са епидемиологични проучвания на всички регистрирани случаи. Предприети са необходимите противоепидемични мерки спрямо болните и контактните лица.

4 души са настанени в болница заради ентероколит. Заболелите са две жени и двама мъже от община Перник, община Радомир и община Брезник. Трима от тяха са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“ в Перник и един в СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“ в София. Случаите са без епидемична връзка.

