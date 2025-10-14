Още едно кръгово изграждат в Перник, ще свързва два квартала

Още едно кръгово ще бъде изградено в Перник. След като такива кръстовища бяха направени на „Шахтьор“, в центъра на града, а сега се строи и на „Пашов“, предстои това да се случи и в кв. „Църква“. Новото кръгово ще се намира при улиците „Димитър Благоев“ и „Владайско въстание“.

Към момента кръстовището е двуклонно. Улица „Димитър Благоев“ е основна пътна артерия, свързваща един от големите жилищни квартали – „Църква“, с кв. „Изток“, както и с републикански път I-6 /София-Перник-Радомир/. Улица „Владайско въстание“ свързва махала Ингилизка с ул. „Димитър Благоев“ и има директна връзка с пътя Перник – Радомир, като по нейното протежение е разположена и една от най-големите и натоварени индустриални зони в града – „Стомана“.

Главното направление при кръстовището е по ул. „Димитър Благоев“, като в пиковите часове лекотоварните и товарните автомобили, излизащи от индустриалната зона, създават транспортни задръжки, както и предпоставки за пътнотранспортни произшествия. Отводняването на улиците е гравитачно по естествения наклон на терена. Има изградени дъждоприемни оттоци, включени в канализационната система на град Перник. Настилката в участъка е асфалтова и в лошо състояние, с множество неравности и други дефекти.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА