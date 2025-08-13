Още 26 000 лв. в помощ на пострадалите при пожара в Трънско само за седмица в дарителската сметка

От пожара, който лумна на 26 юли в Трънско, пострадаха около 60 имота. Беше сформирана комисия със заповед на кмета на Трън Цветислава Цветкова, която да изготви цялостна информация, свързана със собствеността на пострадалите имоти.

„Очакваме в следващите дни становището на конструктивната комисия, която да се произнесе за размера на щетите на всичките засегнати имоти в селата Рани луг и Слишовци“, обясни кметът на Трън Цветислава Цветкова.

Към днешна дата постъпленията по дарителската сметка, разкрита от община Трън в помощ на пострадалите при пожара, възлиза на около 76 000 лв. Само за седмица сумата е нараснала с близо 26 000 лв. Банковата сметка ще бъде отворена до края на този месец. Кампанията по набирането на средства продължава.

Сумата ще бъде разпределена от Общинския съвет в Трън на база направения оглед от комисията, състояща се от оценител, инженер-конструктор и представители на общината.

„Ще предоставим на ОбС оценките, конструктивните становища и протоколите от извършените огледи на място. На база на тях ще бъде направено разпределението на средствата на хората“, поясни Цветкова.

По думите й вече има доставен и втори фургон за пострадало младо семейство от Рани луг. Първият бе за възрастен мъж от селото, който вече го обитава.





