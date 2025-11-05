Още 4-ма от Дивотино и пернишки бизнесмен с хепатит

Още четирима души от пернишкото село Дивотино са диагностицирани с хепатит А. Разболя се е бизнесмен от Перник. Това сочи справка със сайта на Регионалната здравна инспекция.

Болните са 49-г. жена, трима мъже – на 22 г., на 17 г. и на 56 г., от с. Дивотино и 43-годишен от Перник със собствен бизнес. Всички са хоспитализирани за лечение в болнично заведение. Трима са настанени в инфекциозно отделение на МБАЛ – Перник, един в СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“ – София и един във ВМА – София.

Извършени са епидемиологични проучвания на всички регистрирани случаи. Обработени са огнищата и са взети противоепидемични мерки спрямо болните и контактните лица.

През изтеклата седмица са регистрирани и 5 случая на ентероколит. 4-ма от болните са от Перник и един от с. Рударци. Две от лицата са хоспитализирани в инфекциозно отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“ – Перник и трима са приети в СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“ – София. Заболелите са без епидемична връзка.

