Още 4-ма с хепатит от Дивотино и един бизнесмен от Перник

Още четирима души от пернишкото село Дивотино са диагностицирани с хепатит А. Разболя се е бизнесмен от Перник. Това сочи справка със сайта на Регионалната здравна инспекция.

Болните са 49-годишна жена, 22-годишен мъж, 17-годишен мъж и 56-годишен мъж от с. Дивотино и 43-годишен мъж от Перник, управител на собствен бизнес. Всички са хоспитализирани за лечение в болнично заведение Трима са настанени в Инфекциозно отделение на МБАЛ Перник, един в СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“ София и един във ВМА София.

Извършени са епидемиологични проучвания на всички регистрирани случаи. Обработени са огнищата и са взети противоепидемични мерки спрямо болните и контактните лица.

През изтеклата седмица са регистрирани и 5 случая на ентероколит. 4 от болните са от Перник и един от с. Рударци. Две от лицата са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“ – Перник и трима са приети в СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“ София. Заболелите са без епидемична връзка.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА