О. Атанасов: Има инвестиционен проект за внедряване на енергийна ефективност в ОДК – Кюстендил, сградата на Центъра за долекуване ще бъде дадена на концесия

С едноминутно мълчание съветниците в Кюстендил днес почетоха паметта на всички, дали живота си за освобождението на града преди 148 г. В залата беше поставен и портрет на Ильо войвода – освободителя на Кюстендил.

Общинският съветник Димитър Моралийски постави въпроса за бъдещето на ниското тяло на сградата на Областната администрация в града. Община Кюстендил съобщи на фейсбук страницата си вчера, че официално е придобила собствеността върху земята под сградата на Центъра за долекуване, продължително лечение и рехабилитация (ниското тяло на сградата на Областната администрация). След обединяването на собствеността ще бъде открита възможност за процедура за концесия за строителство и услуги, съгласно действащото законодателство, с цел привличане на инвестиции и външни партньори, пише БТА.

„През 2024 г. решихме, че трябва да се върви към концесия, на която да се даде правото на надстрояване”, каза кметът Атанасов. Идеята е сградата да бъде дадена на концесия, да бъде надстроена, и след 35 години върната на общината.

На въпроси, поставени от общински съветници, кметът отговори, че временно е спрян проектът за зоопарка в Кюстендил заради лоши метеорологични условия. Той посочи, че обектът на художествената галерия също е спиран, но той продължава да се изпълнява към момента. По отношение сградата на Обединения детски комплекс (ОДК) Атанасов посочи, че има инвестиционен проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност и Общината има шанс да бъде одобрена. „Надявам се тази година да започне ремонт на ОДК”, каза Атанасов.

Общинският съветник Андрей Миленков постави въпроса за монтиране на камери за пътна безопасност, на което кметът Атанасов отговори, че във връзка с изменението на Закона за движение по пътищата, което предстои да влезе в сила, общините могат да купуват техника и съвместно с МВР да налагат санкции, част от които общината да ползва за въвеждане на мерки за пътна безопасност. „Имаме намаление да инвестираме в подобни съоръжения“, каза Атанасов. Той посочи, че е предвидено да бъдат купени пет камери и направени десет точки за преместване на камерите на проблемни места, за да се контролира скоростта и да има превенция. МВР също ще монтира една или две стационарни камери, каза още Атанасов.

За пореден път беше коментирана и темата с басейна в Природо-математическата гимназия в Кюстендил. Няма да се спира минералната вода. Басейнът ще продължи да работи на по-нормални цени, за да бъде достъпен за всички съграждани, каза кметът Атанасов. Тъй като, по думите му, за спорт минералната вода не е подходяща, тя ще се ползва за подгряването му.