Пада частично забраната за достъп до Елените

Обстановката в област Бургас към момента е нормална. Преустановяваме забраната в Елените. Това съобщи областният управител на Бургас Владимир Крумов по време на брифинг на Кризисния щаб.

“Хората ще могат да влизат в собствеността си, да си вземат необходими документи, вещи и да направят огледи. Почистването продължава и днес до 17:00 часа, тъй като вечерта отново се очаква да вали дъжд”, обясни той.

По думите на Крумов влизането в Елените отново ще бъде забранено от 17:00 до 8:00 на следващия ден, а системата BG-Alert ще бъде пусната за всеки случай. “От утре се надяваме обстановката да се нормализира и ще преустановим забраната, за да могат в светлата част на денонощието хората да посетят имотите си”, посочи той.

Крумов сподели, че специалисти ще огледат дерето, което е застроено, за да се разбере дали може да се почисти, за да се осигури оттичане при евентуален дъжд занапред.

“Първите проби за питейната вода на територията на вилното селище Елените и Царево не са много добри. Има указания на директора на РЗИ към кметовете хората да не я използват за питейни нужди, само за битиви. Взети са повторно проби и от днес”, обясни областният управител.