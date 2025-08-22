Паднали дървета, градушки и стотици без ток след силна буря на места в страната

В някои региони на стрната в следобедните часове се разрази буря от дъжд и вятър.

Около 20 сигнала за паднали клони и дървета заради силния вятър са получили аварийните екипи на Столичната община. Екипите работят заедно с пожарната за отстраняването им, каза директорът на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столичната община Красимир Димитров. Към момента обработените сигнали са седем, като работата по останалите продължава.

Силният вятър и падналите валежи са нанесли поражения и в общините Нови пазар, Шумен и Хитрино. Областният управител Катя Иванова разговаря с ръководството на „Електроразпределение Север“ АД в Шумен.

Има населени места, които са без електрозахранване, екипите работят за отстраняване на авариите в кратки срокове. Към момента няма проблеми с водоснабдяването.

Бурен вятър събори клони и дървета и в Русенско. Няма информация за пострадали хора, съобщи заместник областният управител на Русе Георги Георгиев.

От хидрометеорологичната станция в крайдунавския град казаха, че до 86 км/час са достигнали за кратко поривите на вятъра тази вечер в Русе.

Георгиев обясни, че са подадени множество сигнали за паднали дървета и клони в областния град и в региона. Има и причинени щети на превозни средства. Паднало дърво е счупило предното стъкло на движещ се тежкотоварен автомобил в района на изхода на Русе в посока София, което е довело до образуване на опашка от изчакващи превозни средства.

Екипи работят по отстраняването на падналите дървета и клони по пътищата в областта.

Заради бурния вятър временно затворен за движение беше и Дунав мост при Русе. До спирането на трафика се стигна, след като фургон, използван като място за отдих на работниците, които извършват основния ремонт на българския участък на съоръжението, се е завъртял и е препречил и двете платна за движение.

В Плевен при лятната буря за шест минути паднаха осем литра дъжд на квадратен метър, съобщи директорът на филиала на Националния институт по метеорология и хидрология в града Мартин Мачев.

Той добави, че вятърът, който предшестваше дъжда, е бил със сила 13-14 метра в секунда.

Такова количество дъжд за толкова кратко време означава изключително интензивен валеж, обясни Мачев. Той отбеляза, че вятърът е бил поривист и разказа, че в парк „Кайлъка“ е забелязал паднали дървета. Силният вятър пречупи клони в целия град. За това сигнализират и граждани в социалните мрежи. В центъра на Плевен започна почистване на падналите клони.

Регионалният говорител на Областната дирекция (ОД) на МВР в Плевен старши експерт Мариана Цветкова съобщи, че няма пострадали или бедстващи хора. При тях постъпват сигнали, които се обработват.

Силният дъжд и падналите листа доведоха запушване на канализационни шахти.

Силна буря се разрази този следобед и в Монтана. Силата на вятъра е била над 70 км/ч, съобщиха от местната метеорологична станция.

По първоначална информация две коли са застигнати от дървета. В едната са пътували две момчета, когато по време на бурята на ул. ‘“Хан Аспарух“ дърво е паднало върху колата им. Няма пострадали.

Дърво е паднало и върху бус и навес на къща на ул. „Васил Левски“.

В бойчиновското село Ерден огромен орех в двор на къща се е прекършил и е паднал върху жици. Запалила се е трева и огънят е стигнал до къща. Пожарникарите са успели да спрат пламъците преди да са обхванали постройките.

Над 50 паднали дървета, накъсани жици, пропаднали улични участъци остави след себе си бурята, която мина този следобед през село Джулюница, съобщи кметът на Община Лясковец Васил Христов.

Силен вятър, пороен дъжд и градушка удариха селото този следобед.

По разчистването на улиците в селото работят общинското предприятие и Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Горна Оряховица.

На място са три противопожарни автомобила. Ще бъде обявено частично бедствено положение.

От Националния институт по метеорология и хидрология съобщиха, че днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт. Вятърът ще се обърне от запад-северозапад и ще се усили, най-късно в източните райони от страната, където през по-голямата част от деня ще се задържи от юг-югозапад. След обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места от запад на изток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевична дейност. Има условия и за градушки.

Дарик





