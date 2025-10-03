Паднали дървета oтстраняват огнеборците от Пернишко

Екипи от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Перник работят по отстраняване последиците от падналия снеговалеж в региона през изминалата нощ. На територията на общините Брезник, Трън и Земен има паднали дървета по главните и второстепенни пътища. Екипите на пожарната ги отстраняват, но на много места са скъсани електропроводи и е прекъснато електроснабдяването. На територията на община Радомир на пътното платно посока Кюстендил също има паднали дървета, които се отстраняват от огнеборците. Към момента няма информация за пострадали хора, автомобили и сгради. Работата ще продължи до пълното възстановяване на движението по всички пътни артерии в региона и нормализиране живота в населените места.

В четвъртък е гасен и пожар в товарен автомобил на автомагистрала „Струма“. Колата пламнала по време на движение от късо ел. съединение. Щетите са минимални – изгорели предпазители. Няма пострадали хора.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА