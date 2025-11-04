Падна легендарен рекорд в българския спорт, плувкиня от Разлог вече е най-бързата

Младата надежда с корени от Разлог – Камелия Стоименова подобри един от недостижимите рекорди в българското плуване, притежание на Таня Богомилова в продължение на близо четири десетилетия.

Състезателката на Спринт-София направи поправката на 200 м бруст на 25-метров басейн, регистрирайки с 2:25,59 мин. на зимния шампионат на Лондон.

Рекордът на Таня Богомилова бе 2:25,95 мин., постигнат в Благоевград в годината, в която тя извоюва единственото олимпийско злато за родното плуване – 20 март 1988 г.

Стоименова се позлати на шампионата на Лондон и стана най-бързата българка на малък басейн на 200 м бруст, стартирайки за отбора Нюхем NUEL от английската столица.