Пазете се от тези 8 груби грешки при подаряването на подаръци

Зимните празници са тук и с тях идва и традиционното бързане с търсенето и избора на подаръци. Проблемът е, че за много хора това се превръща в изтощително „досадно задължение“, от което искат да се отърват възможно най-бързо.
Следователно, дори и с най-добри намерения, можете да се подхлъзнете към навици, които изглеждат груби. Huffpost интервюира няколко експерти по етикет, за да разбере кои грешки трябва да се избягват при избора и подаряването на подаръци, за да не се обиди получателят. Тези грешки са:
- Споменаване на цената на подаръка. Подаръкът не е задължително да е скъп. Основното е, че има емоционална стойност за получателя. Но дори и да е нещо скъпо, не засрамвайте получателя, като споменавате цената.
- Очаквайте подарък в замяна. Самата концепция за подаряване на подаръци е проява на щедрост и алтруизъм. Очакването, камо ли изискването, на подарък в замяна подкопава традицията на подаряването. Освен това, имайте предвид, че получателят може да е планирал да ви го подари по различно време и просто да не го носи със себе си.
- Омаловажаване на значението на подаръка. Не се преструвайте, че подаръкът ви е тривиален, нито подчертавайте, че не ви е струвал нищо и е бил случайност. Това не е по-добро от това да парадирате с цената на ценен подарък.
- Да подарите необмислен подарък. Подаръкът не е задължително да е скъп или полезен, но трябва да демонстрира определено ниво на грижа или усилия. Даването на първата дреболия, която видите в магазина, показва, че не ви е грижа за получателя.
- Пренебрегване на личността на получателя. Подаръкът трябва да бъде поне леко интересен за получателя, а не за дарителя. Класически пример за неподходящ подарък е подаряването на комплект отвертки на жена, която никога не е проявявала интерес към подобни неща. Ако не познавате добре човека, помислете за подаръчна карта за ресторант или услуга за доставка на храна.
- Да подарите неудобен подарък. Избягвайте подаръци, които са твърде лични или интимни, като например бельо или нещо, което попада в категорията „играчки за възрастни“.
- Прекалено повторно подаряване.
- Винаги съществува риск грешката ви да излезе наяве и както получателят, така и получателят да се обидят.
Да подарявате в неподходящ момент. Изглежда очевидно, че не бива да подарявате на колега новогодишен подарък по средата на среща. По подобен начин не го правете, докато пътувате с метрото или по време на университетска лекция. Изчакайте подходящия момент или създайте сами такъв.