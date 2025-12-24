Пазете се от тези 8 груби грешки при подаряването на подаръци

Зимните празници са тук и с тях идва и традиционното бързане с търсенето и избора на подаръци. Проблемът е, че за много хора това се превръща в изтощително „досадно задължение“, от което искат да се отърват възможно най-бързо.

Следователно, дори и с най-добри намерения, можете да се подхлъзнете към навици, които изглеждат груби. Huffpost интервюира няколко експерти по етикет, за да разбере кои грешки трябва да се избягват при избора и подаряването на подаръци, за да не се обиди получателят. Тези грешки са:

Споменаване на цената на подаръка. Подаръкът не е задължително да е скъп. Основното е, че има емоционална стойност за получателя. Но дори и да е нещо скъпо, не засрамвайте получателя, като споменавате цената.

Очаквайте подарък в замяна. Самата концепция за подаряване на подаръци е проява на щедрост и алтруизъм. Очакването, камо ли изискването, на подарък в замяна подкопава традицията на подаряването. Освен това, имайте предвид, че получателят може да е планирал да ви го подари по различно време и просто да не го носи със себе си.

Омаловажаване на значението на подаръка. Не се преструвайте, че подаръкът ви е тривиален, нито подчертавайте, че не ви е струвал нищо и е бил случайност. Това не е по-добро от това да парадирате с цената на ценен подарък.

Да подарите необмислен подарък. Подаръкът не е задължително да е скъп или полезен, но трябва да демонстрира определено ниво на грижа или усилия. Даването на първата дреболия, която видите в магазина, показва, че не ви е грижа за получателя.

Пренебрегване на личността на получателя. Подаръкът трябва да бъде поне леко интересен за получателя, а не за дарителя. Класически пример за неподходящ подарък е подаряването на комплект отвертки на жена, която никога не е проявявала интерес към подобни неща. Ако не познавате добре човека, помислете за подаръчна карта за ресторант или услуга за доставка на храна.

Да подарите неудобен подарък. Избягвайте подаръци, които са твърде лични или интимни, като например бельо или нещо, което попада в категорията „играчки за възрастни“.

Прекалено повторно подаряване.

Винаги съществува риск грешката ви да излезе наяве и както получателят, така и получателят да се обидят.

Да подарявате в неподходящ момент. Изглежда очевидно, че не бива да подарявате на колега новогодишен подарък по средата на среща. По подобен начин не го правете, докато пътувате с метрото или по време на университетска лекция. Изчакайте подходящия момент или създайте сами такъв.