Пай с пилешко месо

Необходими продукти:
- За тестото
- краве масло – 250 грама
- брашно – 2 1/2 чаени чаши
- сол – 1/2 чаена лъжица
- вода – 6 супени лъжици(ледена)
- За плънката
- пилешко месо – 600 грама(пилешко гърди)
- моркови – 3 броя
- лук – 1 брой
- чесън – 2 скилидки
- грах – 1 чаена чаша(замразен)
- брашно – 3 супени лъжици
- готварска сметана – 200 мл
- бульон – 200 мл(или вода)
- индийско орехче – 1/2 чаена лъжица
- черен пипер – 1/2 чаена лъжица
- краве масло – 50 грама
- жълтъци – 1 брой
Начин на приготяне:
- Първата стъпка от рецептата за пай с пилешко е подготовката на тестото за пая. Кравето масло трябва да е студено, ледена трябва да е и водата. Разбъркайте брашното със солта, добавете водата и нарязаното на кубчета краве масло. Малко по малко замесете тесто. След като тестото е готово го разделете на две части, едната от които е малко по-голяма от другата. Приберете двете топки в хладилника за около 30-40 минути.
- Идва време и за пилешкото месо. То трябва да е предварително сварено в подсолена вода. Най-добре е да ползвате качествено българско охладено пилешко месо. След като сварите пилешкото месо, запазете бульона, а пилето накъсайте на ситно. Почистете лука и чесъна и ги нарежете на ситно, почистете и морковите и нарежете на дребни колелца или кубчета. В дълбок тиган сгорещете маслото и добавете нарязаните зеленчуци, задушете за 3-4 минути, след което добавете брашното и разбъркайте добре, за да се разпредели равномерно. Добавете предвиденото количество бульон и сметаната, докато се получи еднородна смес. След това добавете черния пипер и индийското орехче, както и ½ чаена лъжица сол. Добавете към сместа и замразения грах и накъсаното пилешко, разбъркайте и след като се смесят добре свалете от котлона.
- Изваждате тестото за хладилника. Разточвате върху набрашнен плот първо по-голямата топка тесто и след като е разточена на кора я поставяте във форма за пай като основа. Трябва да е достатъчно голяма за да покрие и стените на пая. Изсипвате изстиналата плънка за пилешки пай, след което разточвате и втората част от тестото и поставяте като отгоре. Двете кори трябва да са добре слепени една за друга. С остър нож правите разрези по пилешкия пай. Печете паят с пилешко в предварително загрята на 180 градуса фурна за около 40-45 минути, докато придобие лек златист загар, като 5 минути преди да го извадите от фуната го намазвате с разбит с една чаена лъжица вода жълтък.supichka.com