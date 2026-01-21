Пай с пилешко месо

Топ теми

Необходими продукти:

  • За тестото
  • краве масло – 250 грама
  • брашно – 2 1/2 чаени чаши
  • сол – 1/2 чаена лъжица
  • вода – 6 супени лъжици(ледена)
  • За плънката
  • пилешко месо – 600 грама(пилешко гърди)
  • моркови – 3 броя
  • лук – 1 брой
  • чесън – 2 скилидки
  • грах – 1 чаена чаша(замразен)
  • брашно – 3 супени лъжици
  • готварска сметана – 200 мл
  • бульон – 200 мл(или вода)
  • индийско орехче – 1/2 чаена лъжица
  • черен пипер – 1/2 чаена лъжица
  • краве масло – 50 грама
  • жълтъци – 1 брой

Начин на приготяне:

  1. Първата стъпка от рецептата за пай с пилешко е подготовката на тестото за пая. Кравето масло трябва да е студено, ледена трябва да е и водата. Разбъркайте брашното със солта, добавете водата и нарязаното на кубчета краве масло. Малко по малко замесете тесто. След като тестото е готово го разделете на две части, едната от които е малко по-голяма от другата. Приберете двете топки в хладилника за около 30-40 минути.
  2. Идва време и за пилешкото месо. То трябва да е предварително сварено в подсолена вода. Най-добре е да ползвате качествено българско охладено пилешко месо. След като сварите пилешкото месо, запазете бульона, а пилето накъсайте на ситно. Почистете лука и чесъна и ги нарежете на ситно, почистете и морковите и нарежете на дребни колелца или кубчета. В дълбок тиган сгорещете маслото и добавете нарязаните зеленчуци, задушете за 3-4 минути, след което добавете брашното и разбъркайте добре, за да се разпредели равномерно. Добавете предвиденото количество бульон и сметаната, докато се получи еднородна смес. След това добавете черния пипер и индийското орехче, както и ½ чаена лъжица сол. Добавете към сместа и замразения грах и накъсаното пилешко, разбъркайте и след като се смесят добре свалете от котлона.
  3. Изваждате тестото за хладилника. Разточвате върху набрашнен плот първо по-голямата топка тесто и след като е разточена на кора я поставяте във форма за пай като основа. Трябва да е достатъчно голяма за да покрие и стените на пая. Изсипвате изстиналата плънка за пилешки пай, след което разточвате и втората част от тестото и поставяте като отгоре. Двете кори трябва да са добре слепени една за друга. С остър нож правите разрези по пилешкия пай. Печете паят с пилешко в предварително загрята на 180 градуса фурна за около 40-45 минути, докато придобие лек златист загар, като 5 минути преди да го извадите от фуната го намазвате с разбит с една чаена лъжица вода жълтък.supichka.com

