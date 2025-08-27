Пак пръскат срещу бълхи и кърлежи в община Перник

Обработка на тревните площи срещу бълхи и кърлежи ще се извърши в четвъртък на територията на всички населени места в община Перник (гр. Батановци, с. Богданов дол, с. Боснек, с. Вискяр, с. Витановци, с. Големо Бучино, с. Дивотино, с. Драгичево, с. Зидарци, с. Кладница, с. Кралев дол, с. Лесковец, с. Люлин, с. Мещица, с. Радуй, с. Расник, с. Рударци, с. Селищен дол, с. Студена, с. Черна гора, с. Чуйпетлово, с. Ярджиловци).

Обработката ще се извършва във вечерните часове и не е необходимо да се затварят прозорците.

Важно е да се спазва карантинен период от 24 часа за тревните площи, през който не се допускат деца и домашни любимци.Всички третирани площи ще бъдат обозначени с информационни табели. Тревните площи ще се третират с препарат Айкън 10 КС.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





